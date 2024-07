Talsa: Byrokratia turhautti terapeutin, ei voi aloittaa yritystoimintaa

Toukokuussa valmistunut varsinais-suomalainen Linda Lahtonen on aloittamassa yritystoimintaa psykoterapeuttina, mutta se on viivästynyt, koska uuden rekisterin hakemuskäsittelyssä on jopa kuukausien jonot.

Vuoden alusta lähtien uusien yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien on täytynyt rekisteröityä uuteen Soteri-rekisteriin ja odotettava viranomaisen hyväksyntää. Valviran mukaan jonot ovat tällä hetkellä kahdesta ja puolesta kuukaudesta kolmeen ja puoleen kuukauteen. Hyväksyntää rekisteriin odottaa tällä hetkellä yli 3 000 hakemusta.

– Tämä on ihan jäätävä tilanne. En tiedä, koska saan alkaa tehdä mitään, Lahtonen sanoo Taloussanomille.

Hänellä ei ole tällä hetkellä vakituista toimeentuloa. Lahtonen jäi opintovapaalle psykoterapiakoulutuksen ajaksi. Koulutuksen aikana yritys, jolle hän työskenteli, lopetti toimintansa.

– Nyt myös TE-toimistossa mietitään, että voiko minulle myöntää työttömyyskorvauksia. Koska minulla on valmiina y-tunnus, he miettivät olenko työtön vai yrittäjä.

Lahtonen kertoo pohtivansa, haluaako hän psykoterapeuttina tarjota Kelan korvaamaa terapiaa.

– Jos tänä aikana keksin jonkun muun tavan tulla toimeen psykoterapeuttina, niin pysyn mielelläni kaukana tällaisista byrokratian hampaista, enkä tule tekemään Kela-terapiaa.

– En tiedä haluanko palvella tämän jälkeen yhteiskuntaa sillä tavalla, kun meiltä psykoterapeuteilta lähtökohtaisesti toivotaan, Lahtonen toteaa.

Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon osaston johtaja Helena Mönttinen myöntää, että rekisteri jouduttiin avaamaan puolivalmiina.

– Rekisteri jouduttiin ottamaan sote-valvontalain myötä käyttöön vuoden alusta sellaisena, joka ei ollut niin käyttäjäystävällinen ja jossa oli toiminnallisia puutteita, hän sanoo Talsalle.