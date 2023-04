“Talouden suunnanmuutos on välttämätön” 

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) peräänkuuluttaa blogissaan talouspolitiikan suunnanmuutosta.

– Julkistalouden hoidossa vasemmistohallitus on valitettavasti lunastanut korkojen kanssa hyvän taloudenpidon ystävien pelokkaimmat odotukset. Valtiontalouden alijäämän on annettu kasvaa surutta, ja taloudenpitoa vanhastaan ohjannut kehyssääntö on heitetty roskiin.

Vartiaisen mukaan valtiontalouden tulevaisuudenkuva on “ilkeä”. Alijäämän kestämätön taso tulee hänen mukaansa johtamaan “ajan mittaan velkakriisiin, luottoluokituksen menettämiseen ja julkispalvelujen alasajoon”.

– Olen aiemmalla tutkijanurallani perehtynyt suomalaisen talouspolitiikan pitkään linjaan, enkä muista ainuttakaan tätä leväperäisempää valtiovarainministerikautta. Jos Annika Saarikko ja hänen puolueensa kärsivät vaalitappion, se on ansaittu.

Vartiainen pitää vasemmiston negatiivista suhtautumista julkistalouden tasapainottamiseen nurinkurisena.

– Vastuullinen julkistalouden hoito on hyvien perusarvojen mukaista politiikkaa. Ei voi mitenkään pitää vastuullisena sitä, että jätämme lapsillemme ja lastenlapsillemme alijäämäisen ja ylivelkaisen talouden, joka ei enää kykene suoriutumaan perustehtävistään.

Juhana Vartiaisen mukaan talouskasvu ei tule enää korjaamaan ongelmia, kun Suomessa työvoiman määrä pienenee joka vuosi. Hyvinvointivaltion ylläpito ei ole mahdollista ilman “vahvaa työyhteiskuntaa”.

– Sellainen yhteiskunta, jossa jokaisella on halutessaan mahdollisuus elää muiden kustantamien tulonsiirtojen varassa, ei kerta kaikkiaan ole yhteensopiva vauraan hyvinvointivaltion kanssa. Tätä totuutta ei pääse pakoon kukaan.

Vartiainen katsoo, että noin 10 miljardin euron sopeuttamistarve ratkeaa ainoastaan menosäästöillä sekä oikeasti työllisyyttä lisäävillä uudistuksilla.

– Vasemmistopuolueet ja erityisesti SDP eivät suostu edes tunnustamaan ongelman olemassaoloa. Niillä ei ole epämääräisten veronkorotusuhkausten ohella esittää minkäänlaista toimivaa työllisyysreformia tai säästöohjelmaa.

Vartiaisen mukaan todellisuutta ei pääse pakoon, vaikka SDP “kuinka toistelisi, että talouskasvu hoitaa ongelmat itsestään”.

– Kokoomuksella on puoluekentän vakavin ja yksityiskohtaisin talousohjelma, ja se on konkreettisuudessaan aivan eri luokkaa kuin muiden puolueiden lupaukset. Tämän on todennut myös Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja.