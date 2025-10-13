Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Heikkenevä huoltosuhde on nostanut keskustelun siitä, pitäisikö eläkeikää edelleen nostaa tai eläkkeitä leikata. Takkatulta Keuruulla. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Tällaista lupausta ei saa rikkoa” – kansanedustaja avautuu eläkkeistä

  • Julkaistu 13.10.2025 | 14:45
  • Päivitetty 13.10.2025 | 14:45
  • Eläke
Pia Kauman mukaan eläkkeelle jäävän pitää voida luottaa toimeentuloonsa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ihmettelee, miksi sukupolvien välille lietsotaan vastakkainasettelua. Hän viittaa Ilta-Sanomien tekemään eläkekyselyyn, jota Iltalehti on siteerannut.

IS selvitti muun muassa, että minkä puolueiden kannattajissa on eniten haluja leikata eläkkeistä. Eniten väite sai kannatusta vasemmistoliittoa ja vihreitä äänestäviltä. Kaikista kyselyyn vastanneista noin 40 prosenttia oli täysin tai osittain sitä mieltä, että nykyisistä eläkkeistä pitäisi pystyä leikkaamaan.

– Eläkeläisten kiusaaminen pitää lopettaa. Eläke on lupaus tietyn tasoisesta toimeentulosta, eikä tällaista lupausta saa rikkoa. En ymmärrä vastakkainasettelun lietsomista eri sukupolvien välille. Tärkeintä on varmistaa, että Suomessa on töitä ja tekijöitä, Kauma kommentoi.

Lisäksi kyselystä selvisi, että itse jo eläkkeellä olevat kannattavat eläkeiän nostamista eniten.

OP julkaisi tänään oman kyselytutkimuksensa, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista haluaisi lopettaa työnteon ennen eläkeikää ja kolmannes ennen kuin täyttää 60 vuotta.

– Keskustelu eläkeiän nostamisesta tuntuu absurdilta tilanteessa, jossa melkein puolet haluaa jäädä eläkkeelle jo ennen nykyistä vanhuuseläkeikää. Mikä on vikana työelämässä, jos jo varhain aletaan haikailla eläkkeelle?
Vastauksia juuri tähän tarvitaan, Kauma sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)