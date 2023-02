Tällaisilla väitteillä Venäjä oikeuttaa hyökkäystään Ukrainaan

Venäjä valmistautui Ukrainassa aloittamaansa hyökkäyssotaan levittämällä väärää tietoa maasta, väärän tiedon levittämistä vastustava EU:n ylläpitämä EUvsDisinfo -sivusto kertoo.

Venäjä aloitti laajan disinformaatiokampanjan Ukrainaa vastaan jo kauan ennen hyökkäystä.

Myytti 1: Venäjän voitto on väistämätön

Ennen sotaa ja sodan aikana hyökkääjä on levittänyt myyttiä, että Venäjän voitto olisi väistämätön. Tällä on todennäköisesti pyritty heikentämään ukrainalaisten taistelutahtoa. Venäjän propagandassa on levitetty ahkerasti myös väitettä, että Venäjä ei olisi sodassa vain Ukrainan vaan lännen kanssa.

Myytti 2: Venäjä on sodassa lännen kanssa

Venäjä on myös väittänyt, että Ukraina olisi puolustusliitto Natolle vain tukikohta, millä se yrittää perustella hyökkäyksensä oikeutusta.

Myytti 3: Ukraina kehittää ydinasetta Venäjää vastaan

Disinformaatiokampanjan aikana on esitetty myös väitettä, että Ukraina valmistelisi itselleen ydinasetta, jonka tarkoitus olisi hyökätä Venäjälle. Venäjä yrittää oikeuttaa iskujaan ”puolustautumalla” Ukrainaa vastaan. Kreml on esittänyt myös väitteitä, että Ukraina käyttäisi ydinasetta omaa infrastruktuuriaan vastaan, jotta se saisi tekosyyn laajemmalle eskalaatiolle.

Myytti 4: Koko Eurooppa tukee ”natsi-Ukrainaa”

Venäjän propagandassa on esitetty myös väitettä, että koko Eurooppa tuki natsi-Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon samalla tavalla kuin se tukee nyt ”natsi-Ukrainaa”. Propagandansa mukaan Venäjä jatkaa suurta isänmaallista sotaansa vapauttaakseen maailman natseista.

EUvsDisinfo huomauttaa, että väitteet ”koko Euroopan tuesta” natsi-Saksalle ovat myös outoja, ja vääristelevät historiaa.

Myytti 5: Ukraina on keinotekoinen valtio

Venäjä on oikeuttanut hyökkäystään levittämällä väitettä, että Ukraina olisi keinotekoisesti luotu valtio eikä suvereeni oikea valtio. Venäjä on väittänyt, että Ukrainan maat kuuluvat historiallisesti Venäjälle.

Myytit 6, 7 ja 8: ”Uusi maailmanjärjestys”, Ukrainan tekemä kansanmurha ja ”saatananpalvonta”

Hyökkääjä on levittänyt perusteettomia väitteitä myös ”uudesta maailmanjärjestyksestä”, Ukrainan syyllistymisestä kansanmurhaan ja jopa Ukrainan harjoittamasta ”saatananpalvonnasta”.

Myytit 9 ja 10: USA valmistelee biologista asetta eikä EU selviä ilman Venäjän energiaa

Venäjä on esittänyt myös väitteitä, että Yhdysvallat rahoittaisi salaisia biologisten aseiden kehittämisohjelmia ukrainalaisissa laboratorioissa käyttääkseen niitä hyökkäyksessä Venäjää vastaan. Venäjä on esittänyt myös valheellista tietoa, ettei EU tulisi toimeen ilman Venäjän energiavaroja.

Väittämä on osoittautunut vääräksi EU:n hankkiuduttua eroon venäläisen energian käytöstä.

Myytit 11 ja 12: Venäjä-vastaiset pakotteet ovat laittomia eikä niillä ole vaikutusta Venäjän talouteen

Hyökkääjä on väittänyt myös, että länsimaiden pakotteet Venäjälle olisivat ”laittomia” ja ne aiheuttavat maailmanlaajuista vahinkoa. Venäjä on myös väittänyt, ettei pakotteilla ole todellista vaikutusta maan talouteen. EUvsDisinfo huomauttaa, että nämäkin väitteet ovat perättömiä ja pakotteilla on ollut mittava vaikutus Venäjän talouteen, joka on supistunut sodan alkamisen jälkeen.