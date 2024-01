Hän on uusi Puolustusvoimien komentaja – laskuvarjojääkäri, joka osaa norjaa

Puolustusvoimien uudeksi komentajaksi 1. huhtikuuta alkaen nousee Janne Jaakkola. Tasavallan presidentti vahvisti nimityksen presidentin esittelyssä keskiviikkona.

Jaakkola nousee komentajaksi Pääesikunnan strategiapäällikön tehtävästä, jossa hän toiminut vuodesta 2023 alkaen. Jaakkola ylennettiin kenraaliluutnantiksi viime kesänä.

56-vuotias Jaakkola on taustoiltaan laskuvarjojääkäri, joka on toiminut Utin jääkärirykmentissä useissa eri tehtävissä. Niistä viimeisimpänä on ollut Utin jääkärirykmentin komentajan tehtävä vuosina 2007-2010. Erilaisissa tehtävissä Pääesikunnassa Jaakkola on toiminut vuodesta 2015. Hänellä on taustaa myös logistiikkapäällikön ja suunnittelupäällikön tehtävistä Pääesikunnassa. Kriisinhallintatehtävissä Jaakkola on ollut Kosovossa vuonna 2003 ja Afganistanissa vuonna 2009.

Uudessa komentajan tehtävässä tuskin on haitaksi, että tavallaan Jaakkola tuntee tehtävän hyvin läheisesti. Hän nimittäin työskenteli amiraali Juhani Kaskealan adjutanttina vuodesta 2004 vuoteen 2007 ennen kuin siirtyi Utin jääkärirykmentin komentajaksi.

Kollegat kuvailevat Jaakkolaa hillityksi, mutta luontevaksi, maanläheinen ja työteliääksi. Jaakkola ei ole kuuluisa siitä, että toisi itseään esille, vaan antaa tekojen puhua puolestaan. Janne on uuden ajan komentaja, sanoo yksi, joka kuvailee Jaakkolaa erittäin dynaamiseksi.

Jaakkola suoritti yleisesikuntaupseerin kurssin Norjassa Forsvaret Stabsskolessa (nyk. Forsvarets Høgsskole) vuosituhannen vaihteessa. Hänen kerrotaan osaavan norjaa. Verkkouutisten lähteet eivät voineet vahvistaa onko Jaakkolan kielitaito nykyään aktiivinen, mutta tunnistavat, että kurssin suorittaminen Norjassa olisi ollut mahdotonta ilman kielitaitoa.

Jaakkolan perheeseen kuuluu diplomi-insinöörinä työskentelevä vaimo sekä yksi aikuinen lapsi, joka on ammatiltaan lääkäri. Jaakkola on intohimoinen urheilija, jonka mielilajeihin kuuluvat krav maga, crossfit ja kuntosali. Jaakkola on kotoisin Turun läheltä Ruskosta, jossa hän yhä viettää vapaa-aikansa. Hänet tuntevien mukaan hän on osa-aikainen maanviljelijä, jonka pelloilla kasvaa ainakin vehnää.

Puolustusvoimain uusi komentaja aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa, kun nykyinen komentaja Timo Kivinen jää eläkkeelle. Jaakkola on ollut pitkään kärkikolmikossa kenraalikunnan jäsenistä, joita on uumoiltu seuraavaksi komentajaksi. Kaksi muuta ovat olleet Pääesikunnan päällikkö Vesa Virtanen ja Maavoimien komentaja Pasi Välimäki.