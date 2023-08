Tällainen on uuden sukupolven tekoälyllä toimiva sotalennokki

XQ-58A Valkyrie. Se on projektinimi Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin uudelle sodankäynnin innovaatiolle. Projektin tarkoituksena on luoda tekoälyllä toimiva uuden sukupolven ilma-alus. Asiasta kertoo The New York Times.

Valkyrie liikkuu rakettimoottorin voimalla. Se voi lentää Kiinan leveyden mittaisen matkan. Siinä on huippuluokan häiveominaisuudet ja se pystyy kuljettamaan ohjuksia, jotka voivat iskeä viholliskohteisiin kaukana näkökantaman ulkopuolella.

Uuden sukupolven ilma-alus ei toimisi täysin itsenäisesti, vaan tukena perinteisille ihmisten ohjaamille hävittäjille. Joukko Valkyrieitä yhdistäisi tekoälyn ja joukon antureita tunnistaakseen ja arvioidakseen vihollisuhkia ja saatuaan ihmisen hyväksynnän se voisi tehdä kuolettavan iskun.

– Se on hyvin outo tunne. Lentäminen sellaisen siiven vieressä, joka tekee omia päätöksiään. Eivätkä ne ole ihmisen aivot, ilmavoimien majuri Ross Elder kertoo.

Asevoimien suunnittelijat ovat huolissaan siitä, että nykyinen sekoitus ilmavoimien lentokoneita ja asejärjestelmiä ei enää riittäisi täysimittaisessa sodassa esimerkiksi Kiinan kanssa, jos se päättäisi hyökätä Taiwanin saarelle.

Kiina tulee sijoittamaan rannikoilleen ja Etelä-Kiinan merelle rakentamiinsa keinotekoisiin saariin yli tuhat meri- ja ilmatorjuntaohjusta, jotka rajoittavat merkittävästi Yhdysvaltain kykyä reagoida mahdolliseen hyökkäykseen Taiwania vastaan.

Tässä uuden sukupolven miehittämättömät lennokit voisivat olla avuksi. Ilmavoimat aikoo rakentaa niitä 1 000 – 2 000 kappaletta. Yksikköhinta olisi vain kolme miljoonaa dollaria, joka on murto-osa esimerkiksi F-35-hävittäjän 80 miljoonan dollarin hinnasta. Ilmavoimisssa uusia lennokkeja kutsutaankin ”edulliseksi massaksi.”

Robottilentokoneet voivat erikoistua valvonta- tai täydennystehtäviin, lentää hyökkäysparvissa tai toimia ”uskollisena siipimiehenä” ihmiselle. Tekoäly kokoaisi ja arvioisi antureistaan saamaansa tietoa tunnistaakseen uhat ja korkean arvon kohteet. Sitten se pyytäisi ihmispilottia antamaan luvan ennen kuin se hyökkäisi esimerkiksi pommeilla tai ohjuksilla.

– Onko se täydellinen ratkaisu? Tulevaisuuteen katsottaessa ei ole koskaan täydellistä ratkaisua, kenraalimajuri R. Scott Jobe pohtii.

– Mutta voit asettaa potentiaaliset viholliset dilemman eteen – ja yksi niistä dilemmoista on massa. Voit tuoda massaa taistelukentälle todennäköisesti vähemmälle joukolla ihmisiä.