Tällainen on Ukrainan uusin täsmäohjus APKWS

AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System eli lyhyesti APKWS on BAE Systemsin kehittämä ohjaussarja, jolla Hydra 70 -raketti muuntuu täsmäohjukseksi.

APKWS on ollut käytössä vuodesta 2012 saakka. Virallisesti niitä toimitettiin Ukrainaan jo tammikuussa 2023. Vasta huhtikuun lopulla sen käytöstä Ukrainassa nähtiin ensimmäinen video, jossa Dnipron oikealta rannalta laukaistulla ohjuksella isketään vasemmalla rannalla sijaitsevaan tuli- ja tähystysasemaan jossain Nova Kah’ovkan eteläpuolella.

Ohjus luotiin alun perin ilmasta maahan -käyttöön, mutta se toimii myös maasta ilmaan, ilmasta ilmaan ja maasta maahan. Sen kantama on neljä viisi kilometriä. Suoraa näköyhteyttä maaliin ei tarvita, jos käytössä on keino maalata maali laser-säteellä esimerkiksi Puma-droonista, joita Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle.

Lasermaalinosoitus minimoi ohjusten kulutuksen, koska sen avulla osuu aina maaliin. Siksi APKWS soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tarkka-ampujia, konekivääripesäkkeitä, kranaatinheittimiä sekä liikkuvia, kevyesti panssaroitujakin ajoneuvoja vastaan. Ohjukseen on saatavissa taistelukärkiä eri tarkoituksia varten.

Aseen tehoa mitattaessa yksi tärkeä muuttuja on sen hinta, missä APKWS pärjää hyvin: sen hinta Yhdysvaltain asevoimille on 22 000 dollaria ja vientihinta 40 600 dollaria. Vertailukohtana TOW-panssarintorjuntaohjus maksaa 55 000 ja Javelin 80 000 dollaria. Kummassakin on selvästi suurempi ja tehokkaampi taistelukärki, mutta lyhyempi kantama, ja kummankin käyttö edellyttää suoraa näköyhteyttä maaliin.

Ukrainan maavoimilla on käytössä toki kyvykkäämpiä ja kauemmas ulottuvia täsmäaseita, kuten tykistön M982 Excalibur -kranaatti, jonka hinta on kuitenkin 130 000 dollaria. Yksi APKWS:n vaihtoehto on vaaniva ase Switchblade 600, jonka hinta ei kuitenkaan ole julkista tietoa.

Lentävien droonien tuhoajana APKWS:lle on vaikea löytää kilpailijaa, koska vain FIM-92 Stinger on sitä tehokkaampi, mutta maksaa Yhdysvaltain asevoimillekin noin 119 000 dollaria. Lisäksi Stingerin tuotanto on ollut varsin hidasta, ja sen luvataan kiihtyvän vasta vuoden 2025 loppuun mennessä.