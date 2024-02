Tällainen on kuulutus Alexander Stubbin valinnasta presidentiksi

Valtioneuvoston kuulutus Alexander Stubbin valinnasta tasavallan presidentiksi on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa 77/2024. Asiasta kertoo oikeuskansleri Tuomas Pöysti viestipalvelu X:ssä.

– Onneksi olkoon sekä viisautta tasavallan presidentin tehtävässä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä, Pöysti kirjoittaa.

Kuulutuksessa vahvistetaan Stubbin voittaneen Pekka Haaviston toisella kierroksella äänin 1 575 444 – 1 476 634.

– Valtioneuvosto on 15. päivänä helmikuuta 2024 todennut vaalilain 142 §:n 2 momentin nojalla, että ehdokkaista professori, filosofian tohtori Alexander Stubb on saanut toisessa vaalissa enemmän ääniä ja että hänet siten on perustuslain 54 §:n 2 momentin nojalla valittu tasavallan presidentiksi kuuden vuoden toimikaudeksi, joka perustuslain 55 §:n 1 momentin mukaan alkaa 1 päivänä maaliskuuta 2024, oikeusministeri Leena Meren (ps.) allekirjoittamassa säädöksessä todetaan.