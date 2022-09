Tällainen on Kiinan uusi avaruusmineraali

Kiinan Chang’e 5 kuuluotaimen tuomista näytteistä on löytynyt uusi mineraali, kertoo The Hill. Kiinan mukaan löydetty mineraali on kooltaan kymmenen kertaa hiusta ohuempi ja rakenteeltaan pylväsmäinen kristalli.

Erityisen merkittäväksi löydön tekee se, että Kiinan mukaan mineraali sisältää helium-3 -isotoopia. Tätä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa fuusioreaktoreiden polttoaineena. Erona esimerkiksi tritiumiin on se, ettei helium-3:n fuusioreaktiossa vapaudu radioaktiivisia neutroneita.

Kiinan on tarkoitus jatkaa kuuasemaan tähtäävää avaruusohjelmaansa seuraavaksi Chang’e 6 näytteenottoluotaimella sekä Chang’e 7 vedenetsintäoperaatiolla, johon sisältyy myös kuumönkijä. Miehitetyt lennot olisivat vuorossa 2030-luvulla.

Yhdysvallat on puolestaan lähettämässä astronautteja jälleen Kuun pinnalle arvioiden mukaan vuonna 2025.