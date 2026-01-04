Tällainen nainen on nousemassa Venezuelan johtoon – ”Hän ei ole maltillinen vaihtoehto”

Nicolas Maduron päädyttyä newyorkilaisen vankilaan, on Venezuelan presidentiksi nousemassa entinen varapresidentti Delcy Rodriguez, kertoo CNN Espanol. Rodriguez ei ole kuitenkaan maltillinen hahmo, jonka kanssa Donald Trumpin olisi helppo neuvotella.

Venezuelan perustuslain mukaan presidentin ollessa kyvytön hoitamaan tehtäviään, nousee varapresidentti maan presidentiksi. Korkein oikeus julistikin myöhään lauantai-iltana Rodriguezin presidentiksi ”taatakseen hallinnon jatkuvuuden ja maan kokonaisvaltaisen puolustuksen”.

Tuore presidentti on veistetty monin tavoin samasta punapuusta kuin edeltäjänsäkin.

56-vuotias Rodriguez on kotoisin Caracasista ja opiskeli oikeustiedettä Venezuelan keskusyliopistossa. Hänen isänsä Jorge Antonio Rodriguez oli tunnettu kommunistiaktivisti, joka osallistui väitetysti vuonna 1976 amerikkalaisen yritysjohtaja William Niehousin kidnappaukseen. Jorge kuoli myöhemmin poliisivankilassa.

Hugo Chavezin noustua valtaan Rodriguez eteni nopeasti Venezuelan hallinnossa. Hän toimi vuosina 2013-2014 viestintäministerinä ja 2014-2017 ulkoministerinä. Kun oppositio voitti parlamenttivaalit vuonna 2015, Maduro siirsi suuren osan parlamentin vallasta uudelle perustuslailliselle kokoukselle, jonka johtoon Rodriguez nimitettiin. Vuonna 2018 hän nousi varapresidentiksi.

Varapresidenttinä Rodriguez on muun muassa johtanut maan pahamaineista salaista poliisia Sebiniä, jota on syytetty hallinnon vastustajien kiduttamisesta ja tappamisesta.

Valtiosääntöoikeuden asiantuntijan Jose Manuel Romanon mukaan Rodriguezin ansioluettelo osoittaa, että hän on merkittävä hahmo Maduron hallinnossa. Hänellä on myös Maduron täysi luottamus.

– Hän on hyvin tavoitehakuinen, toimeenpaneva nainen, jolla on suuri vaikutusvalta koko hallitukseen, mukaan lukien puolustusministeriöön. Se on tärkeää huomata nykytilanteessa, Romano sanoo.

Myös hänen veljensä on korkeassa asemassa – Jorge Rodriguez on nimittäin parlamentin puhemies, ja aiemmin hän on toiminut pääkaupungin Caracasin pormestarina, kansanedustajana ja viestintäministerinä. Heidät tunnetaankin Venezuelassa vaikutusvaltaisena kaksikkona.

Trump on aiemmin väittänyt Rodriguezin puhuneen puhelimessa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion kanssa, jolle varapresidentti oli väitetysti luvannut tekevänsä, mitä Yhdysvallat haluaa. Asiantuntijoiden mukaan Rodriguez ei kuitenkaan suostune luopumaan vallastaan.

Rodriguezin tuntevat henkilöt kuvailevatkin häntä tiukin sanankääntein.

– Hän ei ole maltillinen vaihtoehto Madurolle, tiivistää entinen diplomaatti ja analyytikko Imdat Oner.

– Hän on yksi voimakkaimpia ja äärilaidan hahmoja koko järjestelmässä.

Onerin arviota Rodriguezin luonteenlaadusta puoltaa se, että Venezuelan puolustusneuvoston tuoreessa kokouksessa Rodriguez kutsui Maduron vangitsemista hirmuteoksi, ihmisoikeusrikkomukseksi ja rikokseksi ihmiskuntaa vastaan.

– Tässä maassa on vain yksi presidentti, ja hänen nimensä on Nicolas Maduro Moros, Rodriguez jyrisi televisioidussa kokouksessa.