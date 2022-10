Tällä viikolla sateet yleistyvät

Tämän viikon sää näyttää epävakaalta ja laajat sateet yleistyvät. Tiistaiksi odotetaan sateita suureen osaan maata ja sademäärät ovat paikoitellen 10-20 millimetriä, Foreca ennustaa.

– Tiistaina länteen saapuu aamun aikana sadealue ja tuuli heikkenee hetkellisesti. Puuskainen etelätuuli jatkuu kuitenkin päivällä varsinkin idässä ja pohjoisessa. Sateet liikkuvat päivän aikana maan yli itään. Eniten sataa Lounais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla vyöhykkeellä, missä vettä tulee ennusteen mukaan 10–20 millimetriä, Forecan meteorologi Joonas Koskela kertoo blogissa.

Päivälämpötila laskee kymmenen asteen alapuolelle. Tiistai-iltaa kohti sää poutaantuu lännestä alkaen. Länsituuli alkaa jälleen voimistua.

Keskiviikkona päivällä sää on laajalti aurinkoista ja tuulista, lähinnä Pohjois-Lapissa voi ajoittain tulla vähän sadetta.

– Keskiviikon ja torstain sateet voivat olla Lapissa osittain räntää tai lunta öisin ja aamuisin, mutta kertymät jäävät vähäisiksi, Joonas Koskela toteaa.

Torstaina illalla sateet yleistyvät lännessä. Perjantain vastaisena yönä sateita leviää suureen osaan maata.

– Perjantaipäivä on monin paikoin sateinen, poutaisinta on kaakossa. Lauantaina päivällä on väliaikaisesti poutaisempaa, mutta seuraava sadealue saapuu illaksi maan länsiosaan. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja on puuskaista, Joonas Koskela ennustaa.

Päivälämpötila on tämän hetken ennusteen mukaan viikonloppuna enimmäkseen viiden ja kymmenen asteen välillä. Etelässä voi olla vähän yli 10 astetta, Pohjois-Lapissa puolestaan alle viisi astetta.