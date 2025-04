Tällä alueella pääsee todella nopeasti erikoissairaanhoitoon

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa erikoissairaanhoidon kiireetön hoitoonpääsy on tilastojen mukaan valtakunnallisesti yksi parhaista, Soite tiedottaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimpien tilastojen mukaan vain 3 prosenttia potilaista odottaa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta. Lakisääteinen raja on maksimissaan 5 prosenttia.

Etenkin sisätaudeissa, silmätaudeilla sekä hammas-, suu- ja leukasairauksissa hoitotakuu toteutuu Keski-Pohjanmaalla hyvin. Tilastossa Soitea edellä on ainoastaan Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

Soiten alueella koronapandemian aiheuttamat hoito- ja palvelujonot on saatu purettua erikoissairaanhoidon prosesseja kehittämällä, ja hoitotakuun ylittävä osa on saatu pidettyä historiallisen matalalla. Lakisääteisissä hoitoonpääsyn määräajoissa pysyttiin jo vuoden 2024 aikana hyvin.

– Soitessa vallitsee jatkuva kehittämisen ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Henkilökunta on tässäkin asiassa tehnyt todella hyvää työtä ja olen todella ylpeä siitä, miten hyvällä tasolla erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy on alueellamme, sanoo johtajaylilääkäri Katja Virta tiedotteessa.

Kaikkiaan Soitessa on noin 175000 kiireetöntä erikoissairaanhoidon käyntiä vuodessa. Luvussa ei ole mukana kiireelliset päivystyskäynnit, joita on yhteispäivystyksessä sekä lasten päivystyksessä yhteensä noin 40000 vuodessa. Kieliryhmittäin tarkasteltuna noin joka seitsemäs erikoissairaanhoidon kiireetön käynti on äidinkielenään ruotsia puhuvan asiakkaan käynti.