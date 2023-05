Taksit joutuivat tehovalvontaan – tällaisia rikkeitä havaittiin

Takseista löydettiin lukuisia rikkeitä ja puutteita viranomaisten yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa, kertoo Helsingin poliisilaitos tiedotteessaan.

Valvontaiskuun osallistuivat Helsingin poliisilaitoksen lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Ylikonstaapeli Tuija Saarisen mukaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta taksit olivat pääosin kunnossa. Ainoastaan kahdessa taksissa havaittiin huonokuntoisia renkaita, ja näistä toisen ajo jouduttiin keskeyttämään. Sen sijaan lupa-asioissa puutteita oli enemmän.

– Ajopäiväkirjoissa havaittujen puutteiden määrä yllätti. Ajopäiväkirjaa ei ollut joko lainkaan tai ajopäiväkirjan merkinnät olivat puutteellisia, Saarinen kertoo.

Iskussa tarkastettiin yhteensä 94 taksia. Yleisin rike olikin puutteellinen tai puuttuva ajokirja, johon syyllistyi yhteensä 23 taksia.

Hintatietojen esittämisessä oli puutteita neljällä taksilla, kun taas taksiliikennöintiin oikeuttavaa lupaa ei ollut esittää kolmella taksilla. Samassa määrässä takseja ei ollut matkustajan nähtävillä luvanhaltijan nimeä ja yhteystietoja. Kuljettajan nimi ei ollut esillä kahdessa taksissa.

Näiden lisäksi poliisi kirjasi yksittäiset rikkeet taksivalaisimen puutteesta ja sellaisen ajoneuvon käytöstä, jota ei ollut rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön.

Valvonnassa on aiemminkin havaittu, että tietojen esittämisessä on usein puutteita. Vaikka nämä eivät aiheuta ongelmia liikenneturvallisuuden kannalta, voi tietojen puutteellinen esittäminen heikentää matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumista.

Taksiyritykseen, joka syyllistyy tällaisiin rikkeisiin, voidaan kohdistaa jatkossa riskiperusteista lisävalvontaa, kertoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Verohallinnon mukaan taksialalla on edelleen harmaan talouden toimintaan. Alalla on runsaasti pieniä toimijoita, joilla voi olla osaamattomuutta velvollisuuksien hoitamisen suhteen. Alalla on myös vuokraus- ja alihankintajärjestelyitä, joissa työnantajavastuu yritetään kadottaa alemmas ketjuun.

– Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot, verottajalta kerrotaan.