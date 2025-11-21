Taksiraiskaajalla kaksi uhria – tätä asiaa tuomiossa on vaikea käsittää

Uudistettu seksuaalirikoslaki on koventanut raiskaajien tuomioita vastaamaan paremmin kansalaisten oikeustajua. Silti oikeuden perustelut saavat välillä maallikon tavaamaan kohdan kahteen kertaan.

Viimeksi näin kävi uutisessa taksinkuljettajasta, joka oli raiskannut kaksi asiakastaan.

Toisen naisen kuljettaja oli ajanut syrjäiselle paikalle Vantaalla, taluttanut metsään ja raiskannut, toisen asiakkaansa kuljettaja raiskasi autossa. Uhri hyppäsi pois hitaasti liikkuvasta autosta ja soitti hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni.

Kwasi Agyemang sai Iltalehden mukaan vähän yli neljän vuoden tuomion, minkä hovioikeus piti ennallaan. Syyte oli nostettu kahdesta törkeästä raiskauksesta, mutta käräjäoikeuden mukaan teot eivät olleet törkeitä, sillä ne muun muassa kestivät lyhyen aikaa, eikä raiskauksilla ollut silminnäkijöitä.

Kummastusta herättää se, miten silminnäkijöiden paikallaolo tai näiden puute on on raiskauksen törkeyden mittari. Raiskauksilla harvemmin lienee silminnäkijöitä, edes niin sanotuilla puskaraiskauksilla.

Tutkijatohtori Otava Piha Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta selventää pyynnöstäni asiaa yleisellä tasolla.

Törkeällä raiskauksella on tunnusmerkistö, joista vähintään yhden tunnusmerkin ja lisäksi kokonaisarvostelun täytyy täyttyä, ennen kuin rikoksentekijä voidaan tuomita törkeästä raiskauksesta. Yksi tunnusmerkistön kohdista on, että rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla.

– Raiskaus voi olla erityisen nöyryyttävä esimerkiksi sen takia, että sille on silminnäkijöitä, ulkopuolisia, jotka todistavat tekoa. Tämä ei tietenkään ole ainoa mahdollinen asia, joka tekee raiskauksesta poikkeuksellisen nöyryyttävän, mutta ilmeisesti se on asia, joka on tavalla tai toisella noussut esiin oikeudenkäynnissä ja siksi tuomioistuin on kommentoinut sitä, Piha arvioi.

Kun yökerhon edustalta ottaa pikkutunneilla taksin, pitäisi pystyä luottamaan siihen, että pääsee kotiinsa eikä joudu vantaalaiseen metsään raiskattavaksi.

Rikokset kiistänyt Agyemang oli ajanut taksia vuosien ajan. Asiakkaan raiskaaminenkaan ei kuitenkaan tehnyt tuomioistuimen silmissä teoista törkeitä.

Otava Piha huomauttaa, että luottamussuhde ei itsessään ole seikka, joka tekee raiskauksesta törkeän – sitä ei siis löydy lakitekstistä. Se voidaan kyllä ottaa huomioon tekoa arvioitaessa. Taksikuskin ja asiakkaan välinen suhde ei myöskään ole erityisen läheinen, ja vastaavanlaisia luottamussuhteita on paljon.

– Taksikuskin tapauksessa teon moitittavuutta toki lisää se, että taksikuski käyttää hyväkseen asiakkaan luottamusta ja ammattinsa tuottamaa tilaisuutta, mutta tämä voidaan ottaa huomioon mitatessa rangaistusta niin sanotun perusmuotoisen raiskauksen asteikolla, Piha kertoo.

Taksinkuljettajien tekemät seksuaalirikokset ovat puhuttaneet aiemminkin. Pimeistä takseista on varoiteltu vuosikausia, mutta ongelma levisi myös taksikupua katolla kantaviin.

Viime syksynä tilastopiikistä kertonut Helsingin poliisi taustoitti, että rikokseen johtaneita kyytejä on tilattu sekä erilaisista sovelluksista että pitkään alalla toimineilta taksiyrityksiltäkin.

Tuomioon johtaneista tapauksista Suomessa muistetaan ainakin yksi sarjaraiskaaja sekä invataksia ajanut, kehitysvammaisiin naisiin seksuaaliväkivaltaa kohdistanut mies.

Vuoden 2018 taksiuudistusta on paikattu useita kertoja ja jälleen yhtä korjaussarjaa ollaan viemässä läpi.

Mutta riittääkö enää sekään, kun alan maine ja luotettavuus on kärsinyt valtavan kolauksen? Moni nainen kokee nykyään yöbussin ja jopa hiljaisen metsäpolun turvallisemmaksi tavaksi mennä kotiin.

