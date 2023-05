Takatalvi yllätti – huonoja ajokelejä, ensi yöksi luvassa yöpakkasta ja hallaa

Foreca varoitti aamulla huonosta ajokelistä Pohjois-Suomessa, sillä joillakin alueilla Pohjois-Suomessa on yöllä ja aamulla satanut lunta.

– Lämpötila on nyt enimmäkseen plussan puolella eikä lumi pysy pitkään maassa, mutta ajokeli on paikoin huono. Varovasti liikenteessä, kirjoittaa Foreca Twitterissä.

Perjantain vastaiselle yölle on lisäksi luvassa kenties kylmin yö ennen tulevaa syksyä, Forecan ennusteesta selviää.

– Matalapaineen jälkipuolella Suomeen virtaa pohjoisesta kylmää ilmamassaa. Kun tuulet heikkenevät ja sää selkenee perjantaiyönä, lämpötila pääsee laskemaan monin paikoin pakkasen puolelle, meteorologi Markus Mäntykangas kirjoittaa Forecan blogissa.

Yöpakkasia ja hallaa voi olla ensi yönä luvassa lähes koko maahan. Hallan vaara on suurinta maan pohjois- ja keskiosissa, mutta myös etelässä ja luoteessa sisämaassa on kohonnut riski.

– Monilla on tähän aikaan vuodesta kevätistutuksia ulkosalla. Perjantaiyön kylmyys voi turmella kasveja, joten ne kannattaakin suojata kylmältä säältä, Mäntykangas sanoo.

Viikonlopuksi lämpötilan luvataan nousevan 20 asteeseen lähes koko maassa. Sää on enimmäkseen aurinkoista tai puolipilvistä.

Perjantaina lämpötilat ovat vielä noin 15-18 asteen tuntumassa Etelä- ja Keski-Suomessa ja pohjoisemmassa ollaan lähempänä 10 astetta.

Lauantaina ja sunnuntaina maan etelä- ja keskiosissa lämpötila voi ylittää 20 astetta. Sunnuntaina Lapissakin lämpötila voi nousta lähelle 20 astetta.

