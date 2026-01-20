Verkkouutiset

Revontulia Suomussalmella. Arkistokuva. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Taivaalla on käynnissä harvinainen ilmiö

  • Julkaistu 20.01.2026 | 14:32
  • Päivitetty 20.01.2026 | 14:32
  • Avaruus, Sää
Revontulia voi näkyä poikkeuksellisesti myös etelässä.
Tällä hetkellä käynnissä on harvinainen avaruusmyrsky, kertoo Ilmatieteen laitos.

Auringossa syntyi sunnuntaina 18. tammikuuta voimakas, tason X1.9 roihupurkaus eli röntgenalueen sähkömagneettisen säteilyn leimahdus. Tässä yhteydessä Auringosta lähti kohti Maata koronan massapurkaus, eli avaruuteen sinkoutunut kaasupilvi.

Vaikka roihupurkaus ei ollut erityisen voimakas, sen yhteydessä syntynyt massapurkaus oli erittäin nopea: se saapui Maahan jo 26 tunnissa keskinopeudella 1 500 kilometriä sekunnissa.

Eilen illalla alkanut geomagneettinen myrsky oli lähes äärimmäisen voimakas, ja revontulia on nähty jopa Alpeilla asti.

– Tämä avaruusmyrsky on poikkeuksellinen, koska se on protonivuolla mitattuna voimakkain hiukkasmyrsky sitten vuoden 1991 ja luokitukseltaankin voimakkain sitten vuoden 2003, sanoo avaruussäätutkija Ilja Honkonen Ilmatieteen laitokselta tiedotteessa.

Geomagneettisen myrskyn näkyvin vaikutus ovat tavanomaista eteläisemmillä alueilla loimottavat revontulet. Myrskyisän avaruussään lisäksi revontulien näkeminen edellyttää riittävän pilvetöntä maanpäällistä säätä. Pilvisyys on illalla ja ensi yönä Suomessa laajalti runsasta; paikallinen pilvipeitteen rakoilu on mahdollista lähinnä maan itäosassa ja Pohjois-Lapissa. Selkeää säätä on ennusteessa Kilpisjärveltä pohjoiseen ja länteen Norjan puolella. Pohjois-Ruotsin osalta muun muassa Abiskon alueen ennuste näyttää myös enimmäkseen selkeältä.

Revontulien lisäksi avaruusmyrskyt voivat aiheuttaa muun muassa häiriöitä satelliittipaikannuksessa ja katkoksia lyhytaaltoradiotaajuuksilla napa-alueilla.

– Mittausten perusteella vaikuttaa siltä, että käynnissä olevan myrskyn säteilyvaikutus ei ole ulottunut lentokorkeuksille asti, Honkonen kertoo.

Tavallinen kansalainen ei näitä häiriöitä yleensä arjessaan huomaa, mutta ammattilaisilta ne vaativat varautumista. Ilmatieteen laitos tukee varautumista tuottamalla kohdennettuja avaruussääpalveluja alttiiden järjestelmien ylläpitäjille ja käyttäjille. Ilmatieteen laitoksen avaruussääpäivystys on lähettänyt jo useita tiedotteita avaruusmyrskystä eri viranomaisille ja asiakkaille, ja jatkaa myrskyn tiivistä seurantaa.

