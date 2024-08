Taivaalla näkyy pian harvinainen ilmiö

Tulevana yönä alkaa ajanjakso, joka on paras ajankohta perseidien tähdenlentojen havaitsemiseen. Asiasta kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa tiedotteessa.

Parasta havaintoaikaa ovat yöt 10. ja 14. elokuuta välisenä aikana. Erityisen hyväksi havaintoajaksi Ursa mainitsee maanantain 12. elokuuta ja tiistain 13. elokuuta välisen yön. Silloin tunnin aikana voi nähdä parhaimmillaan jopa 60 parveen kuuluvaa tähdenlentoa.

Perseidien tähdenlentoparvi on usein yksi vuoden näyttävimmistä ja ainoa suuri parvi, joka osuu Suomessa lämpimään vuodenaikaan. Tänä vuonna Kuu ei haittaa tähdenlentojen näkymistä.

Koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia, perseidejä näkyy käytännössä vain Oulun eteläpuolella.

Osa perseidien meteoreista on melko kirkkaita. Niistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana, ja jotkut saattavat näyttää punertavilta. Tähdenlennot iskeytyvät ilmakehään tyypillisesti noin 60 kilometrin sekuntinopeudella.

Ursan mukaan meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on, mitä enemmän sitä on näkyvissä ja mitä vähemmän siellä on pilviä.

– Kannattaa siis hakeutua avoimelle paikalle kauas taajamien valoista, Ursa neuvoo.

Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Perseus on elokuussa taivaalla korkeimmillaan aamuyöllä, ja siksi perseidejä näkyy eniten juuri siihen aikaan. Perseus on Auringon laskiessa melko korkealla koillistaivaalla ja pysyttelee koillisen ja idän suunnalla koko yön. Tähtikuvion tarkkaa paikkaa ei kuitenkaan tarvitse löytää voidakseen nähdä tähdenlentoja, sillä niitä näkyy ympäri taivasta.

Säännölliset meteoriparvet kuten perseidit johtuvat pyrstötähtien eli komeettojen ydinten murusista ja pölystä, joita komeetat jättävät radalleen kiertäessään Auringon ympäri. Mikäli maapallon rata avaruudessa kulkee läheltä tällaista materiaalivanaa, osa murusista voi ajautua Maan ilmakehään. Tästä syystä tähdenlentoparvet sattuvat aina samaan aikaan vuotta.