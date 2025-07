Taisteluita Gazassa, Israelin joukot etenivät uudelle alueelle

Israelin asevoimat (IDF) on edennyt ensi kertaa Gazan kaistaleen keskiosissa sijaitsevalle Deir al-Balahin alueelle.

Times of Israel -lehden mukaan panssarivaunut etenivät kaupungin etelä- ja itäosiin. Operaatioita paikkakunnalla on tähän mennessä vältetty, sillä palestiinalaisen terroristijärjestö Hamasin uskotaan pitävän alueella panttivankeja.

Kohteita on silti moukaroitu aiemmin ilmaiskuilla Deir al-Balahissa. Hamas on uhannut teloittaa panttivangit, jos Israelin joukot lähestyvät kaupunkia.

Golanin prikaatin kerrotaan lähettäneen alueelle panssarivaunuja ja pioneerijoukkoja tykistön tukemina. IDF kehotti aiemmin alueella asuvia poistumaan taisteluiden tieltä. Siviilejä kehotettiin siirtymään al-Mawasin kylän lähelle rannikolla, johon on jo hakeutunut yli 600 000 palestiinalaista.

YK varoitti maanantaina, että taistelut uhkaavat Deir al-Balahissa sijaitsevaa vesilaitosta, joka on pääasiallinen lähde al-Mawasin pakolaisten juomavedelle. Israelin ilmoittamat evakuointimääräykset kattavat tällä hetkellä 87 prosenttia Gazan kaistaleesta.

Israelilaisia panttivankeja edustava ryhmä on ilmaissut huolensa IDF:n maahyökkäyksen aiheuttamista riskeistä.

Yhden sotilaan kerrotaan kuolleen ja yhden upseerin haavoittuneen räjähdyksessä Gazan eteläosissa. Sen aiheuttivat Khan Yunisin kaupungissa sijaitsevaan rakennukseen sijoitetut Israelin asevoimien ammukset tai räjähteet.

Syksyllä 2023 aloitetussa operaatiossa Hamasia vastaan on saanut surmansa yhteensä 455 israelilaissotilasta.

⭕️Operational Update: IDF Activity in Gaza

❌ Eliminated: Bashar Thabet, a commander in Hamas’ Development and Projects Department within its weapons production HQ. He was responsible for research & development within Hamas’ weapons manufacturing apparatus, which operates to…

— Israel Defense Forces (@IDF) July 20, 2025