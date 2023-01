”Taistelu Soledarista jatkuu”

– Taistelu Soledarista, Bahmutista, koko Donetskin alueesta ja Luhanskin alueesta jatkuu tauotta, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntain iltapuheessaan.

Venäjä väittää, että sen joukot olisivat vallanneet Soledarin viikkoja kestäneiden raakojen taistelujen jälkeen.

Taistelut jatkuivat sunnuntaina Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan pitkin rintamaa.

– Kuluneen päivän (sunnuntain) aikana Ukrainan asevoimien yksiköt torjuivat Venäjän hyökkäykset lähellä 16 paikkakuntaa Donetskin ja Luhanskin alueilla, Ukrinform raportoi.

Pääesikunnan mukaan vihollinen teki viime vuorokauden aikana kaksi ohjusiskua ja teki yli 55 hyökkäystä raketinheittimillä, erityisesti siviili-infrastruktuuriin Zaporižžjan, Dnipropetrovskin ja Hersonin alueilla.

Pääesikunnan mukaan vihollinen hyökkää Bahmutin ja Avdiivkan suunnissa, mutta kärsii merkittäviä miehistötappioita. Venäjän sanotaan menettäneen sunnuntaina lähes 800 miestä kaatuneina, ja että vihollisen tappiot olisivat jo noin 116 000 kaatunutta.

Pääesikunta kertoo, että Ukrainan ilmavoimat tekivät sunnuntaina yhdeksän iskua vihollisen joukkojen keskitysalueille ja kaksi iskua ilmapuolustusasemiin.

– Puolustusvoimien raketinheittimet ja tykistö puolestaan osuivat yhteen komentokeskukseen, kuudelle joukkojen ja sotatarvikkeiden keskitysalueelle, yhteen ammusvarastoon ja yhteen vihollisen elektronisen sodankäynninjärjestelmään, pääesikunta sanoo.

Dniprossa Venäjän lauantaisessa ohjusiskussa kerrostaloon on saanut surmansa tämän hetkisen tiedon mukaan ainakin 35 ihmistä, joukossa kaksi lasta. Raivaus jatkuu edelleen ja 35 ihmistä on yhä kateissa.

The young woman in the photo is 23 years old. In September, she lost her loved one in the war. Today, she lost her home. She was rescued, but her parents are still under the rubble, their fate unknown. pic.twitter.com/KmrNNCG35T

Olga and Iryna. Dentists and volunteers. They treated our Defenders, including those who returned from captivity.

They are two of the victims of yesterday's Russian attack on Dnipro – the women were walking past the building to a gym.

RIP, Olga and Iryna.

📷: Artem Pohil/Fb pic.twitter.com/JoCdwJG9Tm

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 15, 2023