Taistelijan arvio etulinjasta: Venäläisjoukkojen tilanne on erittäin huono

Ukrainan puolella taisteleva vapaaehtoinen tshetsheenitaistelija Aslan Mohammed Ocherkhadzhiev kuvailee nykyistä rintamatilannetta ”monimutkaiseksi”, mutta uskoo ukrainalaisten pystyvän jatkamaan vahvaa vastarintaansa.

Hän taisteli venäläisiä vastaan jo toisessa Tshetshenian sodassa vuosituhannen vaihteessa ja toimi tuolloin tarkka-ampujana.

– Kun olemme vapauttaneet Ukrainan, niin tulemme vapauttamaan myös Itshkerian tshetsheenitasavallan, Ocherkhadzhiev sanoo Venäjällä kielletylle Moscow Times -verkkomedialle.

Hän joutui 2000-luvun alkupuolella useiksi vuosiksi vankilaan Kremlin asettaman itsevaltaisen Ramzan Kadyrovin valtakaudella. Mies matkusti Ukrainaan kesällä 2022.

– Tulin tänne kostamaan vanhalle viholliselleni, Aslan Mohammed Ocherkhadzhiev toteaa.

Mies on taistellut Bahmutin kaupungin lähellä Donetskin alueella. Venäjän joukot ovat kiihdyttäneet talven aikana hyökkäyksiään eri puolilla rintaman itäosia.

Vapaaehtoistaistelija kuvailee Ukrainan asevoimien nykyistä tilannetta vaikeaksi. Sotilaat ovat ankarien taisteluiden väsyttämiä, eikä esimerkiksi tykistöammuksia ei ole tarpeeksi.

– Mutta suoraan sanottuna tilanne on myös erittäin huono Venäjän kannalta, Ocherkhadzhiev jatkaa.

Hänen mukaansa venäläiset lähettävät sotilaitaan rynnäköihin välittämättä tappioista eli kuin Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalinin aikana.

– He heittäytyvät asemiamme vastaan tykinruoan lailla, eikä meillä ole tarpeeksi ammuksia tai miehiä heidän pysäyttämisekseen. Joudumme hitaasti vetäytymään. He eivät ole löytäneet mitään muuta toimiva strategiaa, mutta näin he pystyvät työntämään meitä vähitellen poispäin, sotilas sanoo.