Tähänkö Vladimir Putin romahtaa? Venäjän hajoamisesta osiin puhutaan yhä enemmän

Vladimir Putinin Ukrainan vastaisen ”sotilaallisen erikoisoperaation” heikko menestys on nostattanut läntisten asiantuntijoiden ja venäläisten toisinajattelijoiden keskuudessa spekulaatioita siitä, onko Venäjän federaatio pian hajoamisen partaalla tilanteessa, jossa maan 83 itsehallinnollisesta alueesta 21 on enemmistöltään ei-slaavilaisia.

Arvovaltainen amerikkalainen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomissio (Commission on Security and Cooperation in Europe) on Foreign Policy -lehden kolumnisti Anchal Vohran mukaan julistanut, että nykymuotoisen Venäjän purkaminen pitäisi asettaa moraaliseksi ja strategiseksi tavoitteeksi. Maanpaossa elävien venäläispoliitikkojen ja -toimittajien Free Nations of Post-Russia Forum on jopa julkaissut kartan Putinin jälkeisestä 41 eri valtioon jakautuneesta Venäjästä.

Myös useiden läntisten tutkijoiden mielestä Venäjän hajoaminen on enää ajan kysymys. Osa heistä katsoo, että kun Neuvostoliitto vuonna 1991 romahti, länsi joutui yllätetyksi eikä onnistunut täysin hyödyntämään tilanteen avaamia mahdollisuuksia, mutta nyt tarvittaisiin strategia Venäjän uhan poistamiseksi lopullisesti, Vohra toteaa.

