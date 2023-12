Taas isku Venäjän rautateille – toinen polttoainejuna räjäytettiin

Ukrainan turvallisuuspalvelu (SBU) on tehnyt toisen polttoainejunaan kohdistetun räjähdeiskun Baikal-Amurin-rautatiellä, kertoo ukrainalaislehti Ukrainskaja Pravda turvallisuuslähteisiin viitaten.

Turvallisuuslähteiden mukaan isku häiritsee Venäjän aseiden ja joukkojen kuljetuksia.

SBU:n toteuttaman erikoisoperaation seurauksena polttoainetta kuljettava juna räjähti Baikal-Amurin-rautatiellä sijaitsevalla keskeisellä niin sanotulla Paholaisen sillalla, lehti uutisoi siteeraten nimettömiä turvallisuuslähteitä.

Siperian radan suuntaisesti Etelä-Venäjällä kulkeva Baikal-Amurin-rautatie on Venäjän ainoa kunnollinen raideyhteys Kiinaan.

Lähteiden mukaan räjähdys oli toinen SBU:n suorittama isku tärkeälle rataosuudelle.

Ukrainskaja Pravdan mukaan ensimmäinen isku tapahtui torstaina, kun tavarajuna räjähti Severomuiskin -tunnelissa Venäjän Burjatiassa. Ensimmäisessä iskussa räjähti tietojen mukaan neljä pommia, kun polttoainetta kuljettava tavarajuna oli liikkeellä.

Lehden mukaan Venäjän viranomaiset aloittivat ensimmäisen iskun jälkeen kiertoreitin Burjatiassa Paholaisen sillan kautta. Turvallisuuslähteet kertovat SBU:n ennakoineen kiertoreitin. Kun juna ylitti 35-metrisen sillan, räjähtivät siltaan piilotetut räjähteet, lähde kertoi Ukrainskaja Pravdalle.

Toista iskua kuvaava video on julkaistu venäläisessä viestipalvelu Telegramissa.

