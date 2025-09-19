Täällä käydään venäläistutkijan mukaan seuraava sota

Kreml on tuntenut venäläistutkija Mihail Kominin mukaan erityistä kiinnostusta arktista aluetta kohtaan Neuvostoliiton tavoin. Vaikka 2000-luvulla alkuvuosina Kreml pyrki alueella rauhanomaiseen yhteistyöhön lännen kanssa, Vladimir Putin on hänen mukaansa ajatellut toisin viimeistään 2010-luvun jälkipuoliskolta lähtien.

Vuonna 2023 vahvistetussa Venäjän ulkopolitiikan doktriinissa arktinen alue on nostettu tärkeimmäksi prioriteetiksi heti Ukrainan ja muiden Neuvostoliitosta irtautuneiden valtioiden jälkeen.

Venäjän tavoitteet arktisella alueella liittyvät hänen mielestään kahteen syvään juurtuneeseen epävarmuustekijään, joista ensimmäinen on pelko sotilaallisen ylivallan menettämisestä tilanteessa, jossa Nato laajenee ja ilmaston lämpeneminen muuttaa toimintaympäristöä.

– Useimpien venäläisten ja läntisten asiantuntijoiden mukaan 60 prosenttia Moskovan kyvystä ydinaseelliseen vastaiskuun perustuu ydinsukellusveneisiin pohjoisilla vesillä. Venäjän kyky sijoittaa nämä alukset pohjoisille merialueille vihollisen ulottumattomiin on lyhyesti sanoen keskeinen osa sen ydinpelotestrategiaa, Center for European Policy Analysis -ajatuspajassa työskentelevä Komin sanoo ranskalaislehti l’Expressille antamassaan haastattelussa.

– Teknologia kehittyy, Naton tukikohtia on yhä lähempänä Venäjän pohjoisia rajoja ja jäätiköt sulavat. Kreml pelkää, että sen sukellusveneet eivät enää ole riittävän hyvin piilossa. Se on yhä huolestuneempi turvallisuudestaan ja kyvystään reagoida suursotaan Natoa vastaan, hän toteaa.

Toinen epävarmuustekijä liittyy hänen mukaansa Venäjän kykyyn hyödyntää arktisten alueidensa luonnonvaroja, kuten kaasua ja öljyä. Venäjän omien tilastolukujen mukaan 80 prosenttia maan maakaasusta ja 17 prosenttia öljystä sijaitsee juuri siellä.

– Suurin osa näistä luonnonvaroista on kuitenkin vaikeasti hyödynnettävissä, koska Venäjälle vuodesta 2014 lähtien asetetut pakotteet estävät sitä hankkimasta tarvittavaa teknologiaa. Tilanne on Venäjän kannalta erityisen huolestuttava siksi, että luonnonvarat ovat ehtymässä myös muualla. — Tilanne ei ole parantunut uusien pakotteiden myötä, jotka aiheuttavat syvää huolta Kremlissä, hän tiivistää.