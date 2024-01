T-90-tankkeja, Terminatoreita – Hyökkääjän arvokasta kalustoa videolla taivaan tuuliin

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on julkaissut sosiaalisessa mediassa koontivideon (jutun alla), joka näyttää joitakin Ukrainan asevoimien iskuja Venäjän kalleinta ja nykyaikaisinta kalustoa vastaan.

– Tuhoutuneen kaluston kokonaisarvo on vähintään 81 miljoonaa dollaria (74 miljoonaa euroa), sanoo Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko viestipalvelu X:ssä.

Koontivideolla Ukrainan asevoimat iskee itsemurhalennokeilla, epäsuoralla tulella sekä panssarintorjunta- ja ilmatorjuntaohjuksilla eri kohteita vastaan Ukrainan rintamalla.

Ukrainalaiset ovat tuhonneet muun muassa hyökkääjän TOS-1-raketinheittimiä, Terminator nimellä tunnettuja BMPT-panssariajoneuvoja, T-90-taistelupanssarivaunuja, KA-52-taisteluhelikoptereita ja Tor-M2-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 15, 2024