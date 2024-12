Syyrian sota olisi voinut loppua vuosikymmen sitten – esteenä oli Vladimir Putin

Syyrian sisällissota olisi voitu saada päätökseen jo vuonna 2012 sekä useita kertoja sen jälkeen, arvioi valtio-opin professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän suurlähettiläs Michael McFaul viestipalvelu X:ssä. Esteenä oli kuitenkin Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka halusi pitää Bashar al-Assadin hirmuhallinnon vallassa kaikin keinoin.

McFaulin mukaan syyrialaiset joutuivat siis vuodattamaan vuosikymmenen ajan verta, koska Putin piti Assadin hallinnon kasassa yhdessä Iranin sekä sen tukeman terrorijärjestö Hizbollahin kanssa.

Länsi yritti lukuisia kertoja tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa saadakseen aikaan rauhansopimuksen – tuloksetta.

– Useita kertoja [Barack] Obama yritti vakuuttaa Putinia tekemään yhteistyötä sopimuksen aikaansaamiseksi. (Yhdysvaltain ulkoministerit) [Hillary] Clinton ja [John] Kerry yrittivät samaa (Venäjän ulkoministeri) Sergei Lavrovin kanssa, McFaul listaa.

Myös entinen YK:n pääsihteeri Kofi Annan yritti saada rauhaa aikaiseksi Genevessä vuonna 2012. Mikään ei kuitenkaan onnistunut.

Entiselle suurlähettiläälle syypää on selvä.

– Putin päätti tukea autokraattista liittolaistaan Syyriassa. Kun Assadin ote vallasta alkoi lipsua vuonna 2015, Putin määräsi ilmavoimansa tukemaan häntä. Iran ja Hizbollah taas tukviat maajoukoilla, McFaul selittää.

McFaulin mukaan jonkin aikaa vaikuttikin siltä, että Putin olisi voittanut. Hänen propagandistinsa iloitsivat Assadin pysymisestä vallassa. McFaul kertoo itse olleensa masentunut Syyrian tilanteesta, ja pitää kyvyttömyyttä päättää sotaa Obaman hallinnon suurimpana epäonnistumisena.

Jos Assadin luopuminen vallasta olisi saatu neuvoteltua vuosikymmen sitten, lukemattomia ihmishenkiä olisi säästynyt.

Putin ei kuitenkaan ollut tähän valmis. Assadin painostamisesta pois vallasta keskusteltiin vuosina 2012–2013, ja McFaul sanoo pohtineensa venäläisten kanssa, minne hän voisi lähteä maanpakoon.

– Mutta Putinin päätti jyrkentää kantaansa ja tukea Assadia kaikin mahdollisin tavoin, McFaul kertoo.

– Kaikkien niiden syyrialaisten veri, jotka Assad murhasi viimeisen vuosikymmenen aikana; Kaikkien niiden syyrialaisten veri, jotka venäläiset hävittäjät tappoivat, on Putinin käsissä, McFaul tiivistää.

Nyt tulevaisuus näyttää McFaulilta kuitenkin hieman valoisammalta.

– Seuraan suurella riemulla Assadin sekä hänen barbaarisen hirmuhallintonsa luhistumista, McFaul iloitsee.

– Putin on hävinnyt, Assad on kaatunut.

