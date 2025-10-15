Syntyykö Airbusin ja Saabin yhteisyritys, jos FCAS-hävittäjä kaatuu?

Saksalais-ranskalais-espanjalainen tulevaisuuden ilmataistelujärjestelmä FCAS on viime viikkoina osoittanut ennenaikaisen päättymisen merkkejä. Ranskan halu irtautua aiemmin sovituista pelisäännöistä ja jatkuva kiistely projektin johtajuudesta alkavat riittää Saksalle, joka huhujen mukaan etsii jo vaihtoehtoja Eurofighter-hävittäjänsä seuraajan kehittämiseksi.

Poliittinen ratkaisu Ranskan kanssa – joka piti löytää ennen vuoden loppua – näyttää yhä epätodennäköisemmältä Ranskan hallituskriisin venyessä. Lokakuuksi sovittu kolmen maan puolustusministerikokous on peruttu, koska Ranskalla ei ole hallitusta.

Vaikka mahdollisuus FCAS:in jatkumiseen projektin toiseen vaiheeseen eli ensimmäisen hävittäjäversion rakentamiseen ovat yhä nipin napin olemassa, varasuunnitelma voi Berliinillä olla jo olemassa. Sen keskeinen osa olisi todennäköisesti Ruotsi, koska käytännössä se on ainoa kandidaatti.

Ruotsissa on rakennettu ja kehitetty taistelukoneita aina Saabin perustamisesta alkaen vuonna 1937. Lisäksi Ruotsilla on sama ongelma kuin Saksalla: 4,5-sukupolven Gripen-hävittäjälle ei ole vielä tiedossa seuraajaa. Ulkomainen hankinta on mahdollinen, mutta siitä olisi vain vähän apua maan puolustusteollisuudelle. Isku olisi kova eritoten Saabille, koska se todennäköisesti menettäisi asiantuntemusta ja lisäarvoa. Sama kohtalo olisi edessä Airbus Defence and Spacella, jos Saksa tyytyy F-35:een tai antaa Dassaultin rakentaa seuraavan hävittäjän kokonaan, kuten se vaatii.

Vaikka Airbus ja Saab kiistävät, että mitään neuvotteluja olisi käyty, niiden yhteisyritys pystyisi rakentamaan seuraajan niin Eurofighterille kuin Gripenillekin. Yhteistyöstä on jo kokemusta, kun Airbus asentaa Eurofightereihin Saabin elektronisen sodankäynnin Arexis-järjestelmän. Saksan puolustusministeri Boris Pistorius puolestaan ilmoitti hiljattain, että Saabin GlobalEye-ennakkovaroitus- ja valvontakone on vahvoilla AWACS:in korvaajaksi.

Saab on jo todistanut kykynsä kehittää korkean tason tuotteita kumppanien kanssa, mistä parhaana esimerkkinä on Yhdysvaltain ilmavoimien harjoituskoneeksi valittu T-7A Red Hawk, joka suunniteltiin yhdessä Boeingin kanssa. Saksan teollisuudelle hävittäjäyhteistyö Ruotsin kanssa tarjoaisi kultaisen tilaisuuden kehittää omia kykyjään lentokoneiden rakentamisessa aina avioniikasta lentorankaan ja moottoriin asti.