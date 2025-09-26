Saksa pohtii Ranskan korvaamista uuden hävittäjän kehittämisessä

Ranskalaisen Dassaultin toimitusjohtajan Éric Trappierin puheesta viime kesän Pariisin ilmailunäyttelyssä alkanut kriisi saksalais-ranskalais-espanjalaisen seuraavan sukupolven FCAS-hävittäjäjärjestelmän kehittämisessä on tullut vaiheeseen, jossa Saksa pohtii Ranskan korvaamista Ruotsilla tai jopa Britannialla.

Arviolta 100 miljardin euron projektissa – josta Ranska vaatii itselleen suurempaa, jopa 80 prosentin, osuutta – pitäisi päästä sopuun hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. Myöhästyminen merkitsisi, että Britannian, Italian ja Japanin yhteinen G CAP-hävittäjäprojekti saisi merkittävän etumatkan hävittäjämarkkinoilla. Kummankin hävittäjätyypin on määrä tulla palveluskäyttöön vuoteen 2040 mennessä.

Saksan ilmavoimien kerrotaan tiedottaneen Saksan liittopäiviä tilanteesta, koska jossain vaiheessa sen on tehtävä päätös, tarvitseeko Saksa tätä hävittäjää. Riidat ovat sävyttäneet projektia sen alusta asti vuonna 2017 eivätkä ne todennäköisesti pääty, vaikka tällä kertaa päästäisiinkin sopuun.

Saksan hallitus tutkii yhtenä vaihtoehtona myös jatkamista kaksin Espanjan kanssa, pienempänä kumppanina Belgia. Sekä Saksalla että Espanjalla on Eurofighterin tuotantolinjat, mutta Saksa ei ole suunnitellut taistelukonetta yksin vuosikymmeniin eikä Espanja koskaan. Kumpikin maa pitää kuitenkin nykytilannetta epätyydyttävänä.

Sekä Saksan että Ruotsin puolustusministerit kiistävät, että mitään keskusteluja FCAS-kumppanuudesta olisi käyty maiden välillä. Ruotsi harkitsi aiemmin kumppanuutta Britannian johtamassa projektissa, mutta vetäytyi tutkimaan asiaa uudelleen. Se tekee päätöksen liittymisestä johonkin hävittäjäprojektiin tai hävittäjän itsenäisestä kehittämisestä vuoden 2030 loppuun mennessä.

Britannian saaminen mukaan toiseen hävittäjäprojektiin on epätodennäköistä. Todennäköisempää olisi Saksan liittyminen mukaan GCAPiin.

Saksa on kutsunut Ranskan ja Espanjan edustajat seuraavaksi Berliiniin lokakuussa keskustelemaan FCAS-projektin jatkosta. Ranska on jo ilmoittanut sitoutuneensa saavuttamaan ”yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun”.

Kiistassa on kaikuja 1980-luvulta, jolloin Ranska irtautui yhteiseurooppalaisesta hävittäjäohjelmasta kiisteltyään uuden hävittäjän suunnittelun johtoasemasta ja operatiivisista vaatimuksista. Sen seurauksena Dassault Aviation kehitti Rafalen ja Britannia, Saksa, Italia ja Espanja Eurofighter Typhoonin.