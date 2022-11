Synkkä virstanpylväs: Yli 80 000 venäläisen kerrotaan kaatuneen

Jopa yli 80 000 venäläissotilasta on kaatunut Ukrainan sodan aikana, kertoo Ukrainan asevoimat.

Ukraina on raportoinut pitkään vastaavia häkellyttävän korkeita venäläistappioita. Kuukausi sitten 12. lokakuuta kaatuneiden määräksi arvioitiin noin 63 000 venäläistä. Kuukaudessa kaatuneita olisi siis tullut lisää jopa 17 000.

Ukraina arvioi myös tuhonneensa muun muassa 2 838 venäläistä tankkia, 5 730 aseistettua sotilasajoneuvoa, 278 hävittäjää ja 1 500 lennokkia.

Tarkkoja lukuja on vaikeaa arvioida. Eri tahot ovat antaneet hyvin erilaisia arvioita kaatuneiden määristä.

Kaksi päivää sitten BBC kertoi, että Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja Mark Milley arvioi, että sekä Ukraina että Venäjä ovat menettäneet molemmat noin 100 000 sotilasta.

Moskovan viimeisin julkistettu arvio syyskuulta kaatuneista oli vain 5 937 sotilasta.

