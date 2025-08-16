Kesän alussa Meksikon tiedustelupalvelu varoitti ukrainalaisia kollegoitaan, että jotkut Latinalaisesta Amerikasta Ukrainan puolelle taistelemaan tulleet vapaaehtoiset ovat saattaneet liittyä puolustusvoimiin vain oppiakseen taistelulennokkien ohjaamisen. Meksikon mukaan heidän tavoitteenaan olisi siirtää tätä oppia Meksikon rikolliskartelleille.

Ukrainska Pravda ja ranskalainen Intelligence Online kertovat, että Ukrainan sotilastiedustelu GUR on jo tutkinut ainakin yhtä tällaista tapausta.

— Otimme vastaan vapaaehtoisia hyvillä aikomuksilla. Mutta meidän on myönnettävä: Ukrainasta on tullut maailmanlaajuinen alusta FPV-taktiikoiden levittämiselle, sanoo yksi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n korkea virkamies.

— Jotkut tulevat tänne oppimaan tappamista 400 dollaria maksavalla dronella ja myyvät sitten tietonsa sille, joka maksaa eniten.

Vuonna 2022, heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen, Ukraina oli opiskelija, joka yritti oppia muiden ihmisten läksyjä. Lukuisat neuvonantajat Euroopasta ja Yhdysvalloista jakoivat ukrainalaisten kanssa omaa tietämystään sodasta. Ilmaus ”NATO-standardit” kuulosti taivaalliselta ilmestykseltä. Kolmessa vuodessa Ukrainasta itsestään tuli opettaja – ja nyt ulkomaalaiset omaksuvat jo Ukrainan kokemuksia.

Ukrainska Pravda muistuttaa, että samanlaista polkua on kulkenut Espanja. Vuonna 1936 alkaneen sisällissodan alussa jokainen ensimmäisen maailmansodan veteraani tai Venäjän keisarikunnan sisällissodan osallistuja, joka saapui Espanjaan, osoittautui korvaamattoman kokeneeksi. Aluksi Espanjankin taisteluissa käytettiin vanhanaikaisia aseita, joita oli jäänyt Euroopan varastoihin vuonna 1918 päättyneen ensimmäisen maailmansodan jäljiltä.

Mutta pian Espanjasta tuli ihanteellinen koekenttä uusimmille sotilasvarusteille, ja 1930-luvun loppuun mennessä espanjalaiset veteraanit tiesivät modernista sodankäynnistä enemmän kuin kukaan muu.

Venäjän federaation täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi eräänlaisena kylmän sodan epilogina. Vuonna 2022 pantiin täytäntöön jotain, mitä ei koskaan käytetty Naton ja Varsovan liiton hypoteettisessa yhteenotossa. Venäjä luotti pääasiassa Neuvostoliiton kehitykseen. Ukraina siirtyi nopeasti käyttämään länsimaisia aseita Neuvostoliiton aseiden rinnalla. Mutta sekä strategisesti että taktisesti Venäjän aggression torjunta ei aluksi ylittänyt viime vuosisadan suurten sotien puitteita.

Kolmessa ja puolessa vuodessa sodan kuva on muuttunut. Pitkittyneet taistelut ovat kasvaneet laadullisesti uudeksi sodaksi, joka on imenyt itseensä kaikki 2000-luvun saavutukset: kaikkialla läsnä olevista droneista tekoälyyn.

Ukrainan asevoimien entinen komentaja Valeri Zalužnyi on todennut, että miehittämättömien järjestelmien ja digitaaliteknologioiden ansiosta perinteiset ja tutut asetyypit, jotka ovat määrittäneet sodan luonteen vuosikymmeniä, ovat muuttumassa historiallisiksi. Monet asiantuntijat ovat kirjoittaneet taistelukentän läpinäkyvyydestä, puolustuskyvyttömistä panssaroiduista ajoneuvoista ja ilmapuolustuksen uusista haasteista.

Uusissa olosuhteissa myös lännen sotilaallinen voima ja turvallisuus on kyseenalaistettu. Riittää, kun muistelee yhdysvaltalaisia reaktioita Ukrainan kesäkuun alussa Venäjällä toteuttamaan lennokkioperaatioon. Siinä Ukraina piilotti rekkoihin lyhyen kantaman droneja, jotka se lähetti rekoista venäläisten lentotukikohtien kimppuun.

— Vain kymmenien tuhansien dollarien kustannuksella Ukraina aiheutti miljardien dollarien vahingot, jotka mahdollisesti heikensivät venäläisten pommikoneiden kykyjä vuosiksi. Maailma näki reaaliajassa, kuinka helposti saatavilla olevat teknologiat voivat häiritä vakiintunutta vallan dynamiikkaa, sanoi Yhdysvaltain maavoimista vastaava ministeri Daniel Driscoll.

Republikaanisenaattori, edustajainhuoneen asevoimien ja veteraaniasioiden alavaliokunnan puheenjohtaja John Boozman sanoi, että operaation pitäisi saada kaikki ymmärtämään, kuinka haavoittuvainen koko kansakuntamme on.

Huoli on ymmärrettävä. Uusia teknologioita ei kehitä vain Ukraina, vaan myös Venäjä ja sen autoritaariset liittolaiset hallitsevat niitä jo. Niinpä uusien teknologioiden leviäminen ympäri maailmaa on vain ajan kysymys. Suhteellinen halpuus tekee ne saataville paitsi aggressiivisille diktatuureille, myös rikollisryhmille ja tietenkin terroristeille. Veriset terrori-iskut miehittämättömillä järjestelmillä ovat todennäköisesti lähitulevaisuutta.

Ukrainska Pravda kirjoittaa, että huolestuneet länsimaiset poliitikot ja sotilaat joutuvat lopulta katsomaan huoliensa kanssa peiliin. Ukrainan mukaan heidän kumppaninsa ovat vastuussa Ukrainan muuttumisesta globaaliksi kuolemankouluksi, sillä Vladimir Putinia ei ole vieläkään pysäytetty.

Jos Nato olisi pysäyttänyt Venäjän hyökkäyksen vuonna 2022 ylivoimallaan ja silloin käytössään olleella teknologialla, olisi hyökkäys Ukrainaan voinut jäädä kylmän sodan epilogiksi. Nyt kävi toisin, ja Ukraina on uuden, entistä uhkaavamman sotilasteknologian muurahaispesä. Kuten Ukrainska Pravda otsikoi: kuoleman koulu.