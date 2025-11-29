Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Drooni-iskun jälkiä Kiovassa marraskuussa 2025. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / ROMAN PILIPEY

Synkkä laskelma: Tämä olisi Venäjän voiton hinta

  • Julkaistu 29.11.2025 | 09:21
  • Päivitetty 29.11.2025 | 09:21
  • Sota Ukrainassa
Tutkimuksessa tarkastellaan sodan kahta mahdollista skenaariota.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän sotilaallinen voitto Ukrainassa tulisi kustantamaan Euroopalle lähes kaksinkertaisen määrän verrattuna siihen, että Ukraina voittaisi sodan. Tieto perustuu tutkimus- ja analyysiyhtiö Coriskin ja Norjan ulkopoliittisen instituutin (NUPI) laatimaan tutkimukseen, joka julkaistiin 25. marraskuuta, kertoo The Kyiv Independent.

Tutkimuksen raportissa kuvataan kahta sotilaallista ja taloudellista skenaariota.

Ensimmäisessä skenaariossa Venäjän joukot etenisivät asteittain länteen kohti Dnipro-jokea. Sotilaallisten voittojen seurauksena Ukraina joutuisi hyväksymään neuvotellun ratkaisun, joka hyödyttäisi Moskovaa. Tällainen lopputulos merkitsisi Venäjän osittaista voittoa ja antaisi Kremlille vaikutusvaltaa Ukrainan poliittisiin ja taloudellisiin päätöksiin, mukaan lukien EU- ja NATO-jäsenyys.

Tutkimuksen mukaan tällaisessa tilanteessa Ukraina voisi menettää jopa puolet alueistaan ja ajautua pitkäaikaiseen poliittiseen epävakauteen. Arviolta 6–11 miljoonaa ukrainalaista saattaisi paeta Eurooppaan, mikä loisi neljän vuoden aikana 524–952 miljardin euron kustannukset pakolaisten vastaanotosta ja integraatiosta. Lisäksi Euroopan olisi lisättävä puolustusmenojaan vahvistaakseen NATOn itäistä puolustusta, mikä nostaisi kokonaiskustannukset 1,2–1,6 biljoonaan euroon.

Raportin mukaan Venäjä voisi suunnata sotilaallisia voimavarojaan myös esimerkiksi Moldovaan, Baltian maihin tai Pohjoismaihin. Tällöin Euroopan hallitusten pitäisi nopeasti vahvistaa puolustustaan ja pelotejärjestelmiään samalla, kun ne kohtaavat pakolaisliikkeiden ja sisäisen polarisaation aiheuttamia poliittisia paineita.

Toisessa skenaariossa Ukraina saisi riittävästi tukea ja pystyisi rakentamaan uudelleen vahvan sotilaallisen kapasiteetin sekä palauttamaan miehitettyjä alueita. Ukraina tarvitsisi nopeasti 1 500–2 500 taisteluvaunua, 2 000–3 000 tykistöjärjestelmää, jopa 8 miljoonaa droonia sekä ilmapuolustus- ja strategisia ohjusjärjestelmiä.

Raportin mukaan tällaiset toimitukset mahdollistaisivat Venäjän etenemisen pysäyttämisen ja alueiden palauttamisen. Euroopan arvioidaan joutuvan kustantamaan tämän skenaarion toteuttamisesta 522–838 miljardia euroa neljän vuoden aikana, mikä on noin puolet Venäjän voiton aiheuttamista rahallisista kuluista. Jäädytettyjen venäläisten varojen käyttö voisi pienentää kustannuksia jopa puolella.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)