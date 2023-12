Synkkä arvio: Vladimir Putin voi voittaa sodan

Useat asiantuntijat ovat varoittaneet Venäjän olevan nyt aiempaa vahvemmassa asemassa Ukrainan rintamalla. Kreml onnistui kiihdyttämään maan sotataloutta pakotteista huolimatta, ja esimerkiksi tärkeitä räjähdelennokkeja tuotetaan monta kertaa Ukrainaa enemmän.

Pitkään valmisteltu Ukrainan vastahyökkäys alkoi kesäkuussa, mutta se ei onnistunut murtamaan Venäjän puolustuslinjoja. Eteläisellä rintamalla eteneminen hyytyi noin 15 kilometrin jälkeen.

Economist-lehden mukaan ensimmäistä kertaa vuoden 2022 helmikuun 24. päivän jälkeen näyttää siltä, että Vladimir Putin voi voittaa aloittamansa sodan Ukrainaa vastaan. Putinin ote vallasta on pysynyt vakaana huolimatta viime kesän lyhyestä Wagner-kapinasta.

Rintamalla suuria muutoksia ei välttämättä nähdä, sillä puolustajalla on etulyöntiasema muun muassa lennokkiteknologian kehittymisen myötä.

Venäjä on menettänyt yli 900 sotilasta päivässä yrityksessään saartaa Donetskin alueella sijaitseva Avdijivkan kaupunki. Tappiot eivät kuitenkaan huoleta Kremliä. Se tietää, että ensi vuoden puolella etulyöntiasema tulee kasvamaan tykistöammusten suhteen.

Venäjän kansalle kerrotaan propagandassa, että sodassa on kyse selviytymiskamppailusta länttä vastaan. Ukrainan saama kansainvälinen tuki voi alkaa heikentyä ensi vuoden puolella.

Asiantuntijoiden mukaan konfliktissa on silti vakavia riskejä myös Kremlin kannalta. Sodan aiheuttamat kustannukset ja inflaatio voivat heikentää maan taloutta vuoteen 2025 mennessä. Vladimir Putinin toivona on, että sotaväsymys lännessä muuttaa tilannetta ennen tätä ja mahdollistaa maan kannalta suotuisan päätöksen operaatiolle.

"For the first time since Putin invaded Ukraine on February 24th 2022, he looks as if he could win…The West could do a lot more to frustrate Putin. However, fatalism, complacency and a shocking lack of strategic vision are getting in the way"https://t.co/XErTOurP67

