Synkkä arvio: Donald Trump ei koskaan aikonut tukea Ukrainaa

Yhdysvaltalaisen Kolumbian yliopiston politiikan tutkimuksen professori Elizabeth N. Saundersin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamisen kulku paljasti Trumpin todellisen ulkopoliittisen linjan.

Professorin mukaan Trump ei koskaan aikonut ilmaista tukea Ukrainalle. Saundersin mukaan Trumpin toimi täysin ulkopoliittisten näkemystensä mukaisesti.

– Trumpin sanallinen hyökkäys Zelenskyitä vastaan Oval Officessa oli kaukana arvaamattomasta hetkestä. Sen sijaan siinä Trumpin todelliset näkemykset tulivat esiin, Saunders kirjoittaa.

Saundersin mukaan Trumpin ulkopoliittinen ajattelu rakentuu kolmen ydinuskomuksen ympärille. Hänen mukaansa Trumpin ajattelussa liittoumat ovat Yhdysvalloille haitallisia ja kansainvälisen kaupankäynnin tulisi palvella Yhdysvaltojen etua.

Saundersin mukaan Trumpin ajattelun kolmas ydinuskomus liittyy diktaattoreiden ja vahvojen johtajien ihailuun.

Ydinuskomuksiin ei professorin mukaan voi vaikuttaa imartelulla, mitä Euroopan johtajista esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ranskan pääministeri Keir Starmer ovat yrittäneet.

Saundersin mukaan suuri osa Trumpin ja Zelenskyin tapaamisesta sujui kohteliaissa merkeissä, joten kyse ei ollut pelkästään siitä, että johtajien välit olisivat huonot.

Yhdysvaltain presidentin todelliset näkemykset tulivat professorin mukaan esille silloin, kun Zelensky sanoi pelkäävänsä Venäjän diktaattori Vladimir Putinin sitoutumista mahdolliseen sopimukseen.

Silloin Trump kertoi todelliset näkemyksensä, Saunders arvioi.

This thread now a piece for @goodauth.bsky.social on why Trump was not going to back Ukraine, why leaders’ beliefs are so hard to change, and how leaders really can change the course of international politics. goodauthority.org/news/trump-a…

— Elizabeth N. Saunders (@profsaunders.bsky.social) 2025-03-01T11:25:52.577Z