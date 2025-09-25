Syksyn sateet sotkivat sadonkorjuun

Syyskuun puolivälissä alkaneet runsaat sateet ovat haitanneet viimeisiä sadonkorjuutöitä, ja puinnit ovat olleet keskeytyneinä noin puolitoista viikkoa, maatalousalan neuvonta- ja kehittämisjärjestö Proagria kertoo tiedotteessa.

Eniten on puimatta kevätrapsia ja -rypsiä sekä jonkin verran härkäpapua ja kevätvehnää. Muiden kasvien osalta puinnit on saatu tehtyä lähes valmiiksi. Sade on haitannut myös perunan korjuuta ja viivästyttänyt sokerijuurikkaan noston aloittamista. Lisäksi syyskasvien kylvöjä ei ole voitu tehdä suunnitelluissa määrin.

Kevätviljoista ohran ja kauran puinnit ovat pisimmällä, ja alasta on puituna 90–95 prosenttia. Kevätvehnän puinnit ovat vielä meneillään, ja keskimäärin 85 prosenttia alasta on saatu korjattua. Eniten puinnit ovat kesken Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa. Syysvehnän ja -rukiin puinnit valmistuivat jo elokuun lopulla.

Myös herneen puinnit ovat valmistuneet, mutta härkäpapua on vielä korjaamatta noin 15 prosenttia alasta, etenkin Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kevätöljykasvien korjuun etenemisessä on suuria vaihteluita eri alueilla, ja esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla niiden korjuussa ollaan vasta alussa. Keskimäärin kevätrapsista on korjattu vajaa puolet ja kevätrypsistä vähän yli 60 prosenttia alasta.

Puinteja ovat jonkin verran hankaloittaneet voimakkaiden sateiden takia lakoon menneet kasvustot, etenkin herneellä ja rypsillä. Lisäksi kostea ja tihkusateinen sää syyskuussa on lisännyt sadon laadun heikentymisen riskiä.

Sadonkorjuun viivästyminen ja sateet vaikuttivat paljon syyskylvöjen toteutumiseen. Haasteellisen korjuukauden takia monet viljelijät keskittyivät sadonkorjuuseen eivätkä ehtineet syyskylvöihin. Etenkin syysvehnän kylvöalat jäivät suunniteltua pienemmiksi. Syysrukiin ja syysvehnän kylvöalat pienenevätkin Proagrian mukaan noin 20 prosenttia viime kauteen verrattuna. Syysöljykasveja saatiin kylvöön lähes suunnitellusti, mutta etenkin eteläisellä rannikkoalueella ala jää jopa 70 prosenttia viimevuotista pienemmäksi.

Varastovihanneksia ei ole voitu korjata ennen kuin ilmat viilenivät tällä viikolla, sillä varastoitavien vihannesten, kuten porkkanan, sipulin ja keräkaalin, tulee jäähtyä pellolla ennen kylmävarastointia. Näin säästetään huomattavasti jäähdytyskustannuksissa. Myös punajuurta ja purjoa nostetaan nyt pelloilta. Kurpitsasesonki on alkanut, ja monenlaista kurpitsaa tulee nyt tarjolle kauppoihin.

Sateet ovat paikallisesti haitanneet vihannesten korjuuta ja nostoa pelloilta. Toistuvat sateet ovat myös aiheuttaneet laatuvaurioita joissakin vihanneserissä, mutta satonäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Pitkin kesää kotimaisten vihannesten kysyntä on ollut kiitettävällä tasolla. Tarjonta on ollut suhteellisen tasaista, lukuun ottamatta joitakin hellejaksoja, jolloin sato on kypsynyt yhtäaikaisesti, esimerkiksi kukkakaalilla.

Omenan syyslajikkeiden korjuu on aloitettu. Ahvenanmaalla on tulossa hyvä omenasato, joka on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Myös Manner-Suomen omenatarhoilta saadaan suhteellisen hyvin satoa, vaikkakin viljelyolosuhteet ovat tänä kesänä olleet paikallisesti ja lajikekohtaisesti haastavammat kuin Ahvenanmaalla. Kotipuutarhoissa omenasato jää tänä vuonna heikoksi runsaan viime vuoden sadon takia.

Kotimaisia puutarhamarjoja on edelleen saatavilla tunnelituotannosta, tärkeimpinä mansikka ja vadelma.