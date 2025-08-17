Syksy voi saapua Lappiin etuajassa

Terminen syksy voi alkaa Lapissa etuajassa, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.
Syksyn saapuminen etuajassa johtuu Lapin yli liikkuvasta laajasta matalapainesta, joka imee mukanaan viileää ilmamassaa pohjoisnavan suunnasta.
Terminen kesä vaihtuu syksyksi, kun vuorokauden keskilämpötila on nollan ja kymmenen celsiusasteen välillä. Tyypillisesti terminen syksy alkaa Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa vasta elokuun viimeisellä viikolla, maan lounaisimmissa osissa taas kuukautta myöhemmin.
Syksy saapunee Pohjois-Suomeen siis noin viikon etuajassa.
Elohopean vajoamiselta ei vältytä myöskään eteläisessä Suomessa, sillä viileän ilman povataan saapuvan myös etelään keskiviikkoon mennessä.
Forecan mukaan viileä ilmavirtaus tarkoittaa, että yli 20 asteen lämpötiloja ei enää ole näköpiirissä. Tästä huolimatta keskilämpötila näyttäisi pysyvän maan etelä- ja keskiosissakin 10 asteen yläpuolella.
Kesäihmisten helpotukseksi syksy ei siis ole virallisesti saapumassa etelään – vielä.
Tiistaina myös puuskat voivat yltyä voimakkaiksi pohjoisessa.
