Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kesä on päättymässä Lapissa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Syksy voi saapua Lappiin etuajassa

  • Julkaistu 17.08.2025 | 12:59
  • Päivitetty 17.08.2025 | 12:59
  • Sää
Matalapaine tuo pohjoiseen kylmää ilmaa pohjoisnavalta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Terminen syksy voi alkaa Lapissa etuajassa, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.

Syksyn saapuminen etuajassa johtuu Lapin yli liikkuvasta laajasta matalapainesta, joka imee mukanaan viileää ilmamassaa pohjoisnavan suunnasta.

Terminen kesä vaihtuu syksyksi, kun vuorokauden keskilämpötila on nollan ja kymmenen celsiusasteen välillä. Tyypillisesti terminen syksy alkaa Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa vasta elokuun viimeisellä viikolla, maan lounaisimmissa osissa taas kuukautta myöhemmin.

Syksy saapunee Pohjois-Suomeen siis noin viikon etuajassa.

Elohopean vajoamiselta ei vältytä myöskään eteläisessä Suomessa, sillä viileän ilman povataan saapuvan myös etelään keskiviikkoon mennessä.

Forecan mukaan viileä ilmavirtaus tarkoittaa, että yli 20 asteen lämpötiloja ei enää ole näköpiirissä. Tästä huolimatta keskilämpötila näyttäisi pysyvän maan etelä- ja keskiosissakin 10 asteen yläpuolella.

Kesäihmisten helpotukseksi syksy ei siis ole virallisesti saapumassa etelään – vielä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)