Syksy etenee tavallista lämpimämpänä

Uusi kuukausiennuste ennakoi Suomeen keskimääräistä lämpimämpää syyskuun jatkoa, Foreca kertoo.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 6. syyskuuta. Hetken poutaisemman jakson jälkeen edessä on ennusteen mukaan käänne takaisin sateisempaan säähän.

– Kuukausiennusteen perusteella syyskuu etenee Suomessa ja myös muualla Euroopassa pääasiassa keskimääräistä lämpimämmässä säässä. Sateinen sää kuitenkin palaa takaisin Suomeen. Näillä näkymin 11. syyskuuta alkavalla viikolla ainakin pari eri matalapainetta tuo meille sateita, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala blogissa.

Ajoittain edessä on päivisin vielä kesäisiä lukemia, mutta öisin on ollut jo paikoin hallaa ja yöpakkasia.

– Yöt alkavat jo väkisin viiletä, kun auringonsäteilyn määrä vähenee päivä päivältä, mutta iltapäivisin voi olla vielä häivähdys kesää. Syksy tuo tullessaan myös enemmän sumua. Viileiden öiden myötä sumuja muodostuu varsinkin sateisten päivien jälkeen tai silloin, kun Suomeen virtaa etelämpää lämmintä ja kosteaa ilmaa.

Viikonlopun 9.–10. syyskuuta sää näyttää melko kesäiseltä.

– Lauantaina lähes koko maassa on tämän hetken ennusteen mukaan 18–22 astetta ja maan länsiosassa sekä Tornionjokilaaksossa voi paikoin olla jopa 23–24 astetta, kunhan aurinko vain paistaa. Sateet jäävät lauantaina paikallisiksi. Sunnuntaina sää on jo pilvisempää, sateita tulee Lapissa ja paikoin lännessä. Sunnuntain lämpötilat ovat laajalti 18–22 astetta, Lapissa 14–20 astetta. Myös ainakin 11. syyskuuta alkavan viikon alussa osassa maata on tämän hetken ennusteen mukaan vielä 20 astetta, Latvala kertoo.

Kuukausiennusteen perusteella viikon keskilämpötila on Suomessa 11. syyskuuta alkavalla viikolla laajalti 3–4 astetta tavanomaista lämpimämpi, Lapissa poikkeama on 1–4 astetta tavanomaista lämpimämpään suuntaan. Maan etelä- ja keskiosassa sademäärät ovat lähellä tavanomaisia, pohjoisessa puolestaan sataa keskimääräistä enemmän.

Ennusteen mukaan 18. syyskuuta alkavalla viikolla Länsi-Euroopassa on matalapaine, Venäjällä ja paikoin Itä-Euroopassa puolestaan korkeapaine.

Kuukausiennusteen perusteella sää jatkunee Suomessa syys–lokakuun vaihteen yli keskimääräistä lämpimämpänä.

– Sademäärä on lähellä tavanomaista. Terminen syksy alkaa yleensä syyskuun aikana Suomessa etelää myöten, eli vuorokauden keskilämpötila laskee alle 10 asteeseen, Anna Latvala sanoo.

