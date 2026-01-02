Verkkouutiset

Poliisi vartioi Crans-Montanan palopaikkaa uudenvuodenpäivänä. / MAXIME SCHMID / AFP / LEHTIKUVA

Sveitsin kauhupalon syyt alkavat selvitä

Yli 40 ihmistä kuoli uudenvuodenaattona leimahtaneessa ravintolapalossa.
Sveitsissä sijaitsevassa Crans-Montanassa yritetään tunnistaa yli 40 ihmisen hengen vaatineen tuhoisan tulipalon uhreja uuden vuoden jäljiltä. Ravintolassa puhjenneessa palossa loukkaantui 115 ihmistä.

Italian ulkoministerin Antonio Tajanin mukaan kuolleita on ainakin 47. Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin kahdeksan ihmistä on yhä kateissa. Saattaa kestää jopa viikkoja ennen kuin palon uhrit saadaan tunnistettua. Loukkaantuneiden joukossa on Ranskan ja Italian kansalaisia. Suomalaisia palossa ei tiedetä olleen.

Viranomaisten mukaan palon syttymissyystä ei ole vielä varmaa tietoa. Silminnäkijät ovat kuitenkin kertoneet, että palo syttyi todennäköisesti asiakkaille tarjoilluista samppanjapulloista, joihin oli kiinnitetty pieniä ilotulitteita. Kun tarjoilijat kantoivat näitä pulloja korkealla, tulitteet pääsivät sytyttämään ravintolan katon. Katon kautta palo leimahti hyvin nopeasti, jopa vain sekunneissa, täyden palon vaiheeseen.

Sveitsiläisen 20 Minuten -lehden haastattelema paloturvallisuusasiantuntija havaitsi ravintolan ulkopuolelta palon aikaan kuvatusta silminnäkijävideosta, että ravintolan katossa oli akustiikkalevyjä, jotka ovat erityisen paloherkkiä. Asiantuntija vertasi tilannetta Yhdysvalloissa vuonna 2003 tapahtuneeseen tulipaloon, jossa seinissä olleet akustiikkalevyt syttyivät esiintymässä olleen yhtyeen pyrotekniikasta. Palossa kuoli sata ihmistä.

Laskettelukaupunki Crans-Montana sijaitsee eteläisessä Sveitsissä ja on suosittu turistikohde.

