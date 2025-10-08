Suvi-Anne Siimes jättää työnsä Telan toimitusjohtajana

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes luopuu tehtävästään. Siimes kertoo tiedotteessa irtisanoutuneensa työstään omasta aloitteestaan tämän vuoden syyskuussa ja hänen työsuhteensa päättyy kesällä 2026.

– Haluan elää huokoisempaa elämää ja viettää enemmän aikaa puolisoni ja läheisteni kanssa. Näin aikataulutetussa tehtävässä se ei ole mahdollista, Siimes kertoo päätöksensä syistä.

Telan hallitus on käynnistänyt Siimeksen seuraajan hakuprosessin. Siitä vastaa johdon rekrytointiin erikoistuneen konsulttitoimisto Odgers Berndtsonin osakas Piia-Noora Kauppi.

Suvi-Anne Siimes on työskennellyt Telan toimitusjohtajana vuodesta 2011 alkaen.

Siimes kertoo, ettei ole jatkamassa vastaavissa operatiivisissa tehtävissä missään muussa organisaatiossa.

– Aikeenani on perustaa yritys ja tehdä jonkin verran töitä omaan lukuuni, jos osaamiselleni löytyy käyttöä. Pohjimmainen tarkoitukseni on kuitenkin löytää aikaa rauhallisemmalle elämän tahdille. Nyt oli sopiva hetki sekä Telan että itseni kannalta tehdä tämä ratkaisu, Siimes sanoo.