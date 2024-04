Suurten huvijahtien myynti romahtanut maailmalla

Viime vuonna uusien superjahtien, yli 30-metristen huvijahtien, myynti putosi SuperYacht Timesin mukaan 17 prosenttia. Syynä olivat nousevat hinnat, pitkät jonotuslistat ja venäläisille oligarkeille langetetut pakotteet.

Vuonna 2023 myytiin yhteensä 203 superjahtia, joka on 42 vähemmän kuin edellisvuonna. Verrattuna ennätysvuoteen 2021, jolloin myytiin 313 isoa huvijahtia, myynnin lasku oli 35 prosenttia.

Kaikkein eniten on laskenut yli 200-metristen huvijahtien myynti, joka putosi 40 prosenttia. Pääsyy siihen olivat Venäjän oligarkeille asetetut pakotteet.

SuperYacht Timesin pääanalyytikko Ralph Dazertin mukaan venäläiset suosivat hyvin suuria ja hyvin ylellisiä jahteja. Esimerkiksi Sinara-ryhmän ja OAO TMK:n aiemman omistajan Dmitri Pumpjanskin ennen omistamassa Axioma-huvijahdissa on 3D-teatteri, kaksikerroksinen salonki ja yläkannelta mereen ulottuva vesiliukumäki.

Lähes neljännes viime vuonna myydyistä superjahdeista päätyi Yhdysvaltojen kansalaisille. He ostavat SuperYacht Timesin mukaan pienempiä aluksia kuin Lähi-idästä ja Venäjältä tulevat ostajat, mutta myös amerikkalaisten uusien superjahtien koko on kasvussa. Kun saudijahdin keskipituus on 61,5 metriä (202 jalkaa) ja venäläisjahdin 61 metriä (200 jalkaa), on amerikkalaisten isojen huvialusten koko raportin mukaan keskimäärin vain 54 metriä (177 jalkaa).

Dazertin mukaan tällä hetkellä yli 60-metrisen jahdin ostaja joutuu odottamaan alustaan kolmesta neljään vuotta koronaviruspandemian aikana aiheutuneiden ja kumuloituneiden ongelmien takia. Työvoima- ja materiaalikustannusten nousu on myös nostanut alusten hintoja. Tilanteen huomioiden Dazert odottaa myynnin laskun jatkuvan kuluvana vuonna.

Valmistuneiden superjahtien määrä on kuitenkin kasvamassa, koska pandemian aikana tilattuja aluksia lasketaan nyt vesille. Viime vuonna valmistuneiden jahtien määrä kasvoi 31 prosenttia edellisvuodesta 202 alukseen.

Maailmalla on tällä hetkellä noin 6 000 superjahtia, joka on kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2002. Dazertin mukaan ostajakunta kasvaa jatkuvasti.