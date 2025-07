Suurlähettiläs: Palestiinan tunnustaminen olisi palkkio terrorismista

Israelin Britannian-suurlähettiläs Tzipi Hotovelyn mukaan Palestiinan valtion tunnustaminen olisi kyseenalainen päätös. Hän näkee tunnustamisen olevan palkinto lokakuun 7. päivän väkivallanteoista, kertoo The Telegraph.

– Palestiinan tunnustaminen olisi palkinto panttivankien ottamisesta, raiskauksista, murhista ja viattomien ihmisten polttamisesta elävältä, hän sanoo.

– Se ei olisi mitään vähempää kuin terrorismista palkitsemista, Hotovely lisää.

Hän huomauttaa, että terroristit tarkkailevat sitä, kuinka lännessä toimitaan.

– Terroristit seuraavat tarkasti. Tunnustaminen välittää heille viestin siitä, että heidän väkivaltaiset taktiikkansa tuottavat myönteisiä tuloksia Isossa-Britanniassa ja lännessä.

Tällainen päätös myös suurlähettilään mukaan poikkeaisi merkittävästi Yhdysvaltain hallinnon linjasta, mikä saattaisi johtaa suhteiden heikkenemiseen Valkoisen talon kanssa.

Vastalauseita tunnustamista kohtaan on esitetty laajemminkin. Esimerkiksi Board of Deputies, maan suurin juutalaisjärjestö, on kehottanut pääministeri Keir Starmeria pidättäytymään tunnustamisesta.

– Palestiinan valtion tunnustaminen ei parantaisi tilannetta. Kyse olisi elepolitiikasta, järjestön puheenjohtaja Phil Rosenberg toteaa.

Hän myös varoittaa, että Hamas pitää Palestiinan tunnustamista todisteena heidän murhanhimoisten hyökkäystensä ja panttivankien ottamisen oikeutuksesta.

– Yksipuolinen tunnustaminen ei voi korvata vaikeita neuvotteluja ja molemminpuolisia myönnytyksiä, joita tarvitaan kestävän rauhan saavuttamiseen.

Samaan aikaan paine Britannian hallitusta kohtaan kuitenkin kasvaa. Tällä viikolla 131 labour-puolueen kansanedustajaa allekirjoitti vetoomuksen, jossa he vaativat Starmeria seuraamaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin esimerkkiä ja laatimaan suunnitelman Palestiinan tunnustamiseksi.