Suurin osa suomalaisista haluaa vaivattomia sijoituskohteita

Finansiala ry:n teettämä Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimus selvitti suomalaisten kriteerejä sijoituskohteiden valintaan. Tutkimuksessa ilmeni, että suomalaiset toivovat sijoituksiltaan erityisesti vaivattomuutta ja hyviä tuottoja.

Jopa 64 prosenttia vastaajista kertoi vaivattomuuden vaikuttavan paljon sijoituskohteen valintaan ja 30 prosenttia vastasi sen vaikuttavan jonkin verran. Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta kertoo, että vaivattomista sijoituskohteista tärkeimpiä ovat sijoitusvakuutukset ja rahastot. Niihin sijoittaessa ei tarvitse aktiivisesti seurata pörssikursseja ja muokata sijoituksiaan.

– Rahaston kautta voi kerralla sijoittaa hajautetusti moniin eri kohteisiin pienelläkin summalla, ja suomalaiset rahastojen kulut ovat reilusti alle EU:n keskiarvon, Virta kertoo.

Lähes yhtä moni, jopa 63 prosenttia kyselyyn vastanneista, kertoi säästämis- ja sijoituskohteen tuottojen vaikuttavan paljon siihen miten sijoituskohteensa valitsee. Virta iloitsee, että tuottoihin halutaan nyt panostaa aiempaa enemmän. Vain joitain vuosia sitten ainoastaan 40 prosenttia koki tuotot tärkeinä sijoituspäätöstä tehdessään.

-Aiemmin sijoittajat ovat liian usein hakeneet turvallisuutta ja suojaa inflaatiolta. Hallittu ja hajautettu riskinotto on edellytys tuotoille ja vaurastumiselle, hän toteaa.

Kaikkein vähiten sijoittajien päätöksiin vaikuttivat kyselyn perusteella kestävyyteen ja ympäristöön sekä ilmastoon liittyvät teemat. Näiden merkitys on vuosi vuodelta vain laskenut tuloksissa. Nyt vain 21 prosenttia vastaajista pitää eettisyyttä ja vastuullisuutta suuressa painoarvossa ja ainoastaan 18 prosenttia piti sijoituskohteen valinnassa tärkeänä kriteerinä ekologisuutta ja ympäristöarvoja.

Finanssialan ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Pirita Ruokonen uskoo maailmanpolitiikan jännitteiden vievän nyt huomiota ilmastokriisiltä.

– Tämä on toki lyhytnäköistä, sillä luonto- ja ilmastokriisi eivät odota sotien ja talouskurimusten päättymistä, hän huomauttaa.