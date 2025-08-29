Suuri vakuutusalan kauppa toteutui, näin se vaikuttaa työntekijöihin ja asiakkaisiin

Säästöpankkiryhmä on myynyt Sp-Henkivakuutus Oy:n koko osakekannan Henki-Fennialle. Säästöpankkiryhmä kertoo asiasta tiedotteessa.

Kauppa on toteutunut suunnitellusti 29. elokuuta 2025, jonka yhteydessä Säästöpankkiryhmä ja Henki-Fennia aloittavat pitkäaikaisen vakuutussäästämistä ja lainaturvaa koskevan jakeluyhteistyön.

Säästöpankkiryhmä ja Fennia tiedottivat 11. huhtikuuta vakuutussäästämisen ja lainaturvan jakeluyhteistyön aloittamisesta sekä yrityskaupasta. Kauppa on nyt toteutunut, jonka myötä Säästöpankkiryhmä on myynyt Sp-Henkivakuutus Oy:n koko osakekannan Henki-Fennialle.

Aloitettu yhteistyö ja nyt toteutunut yrityskauppa on osa Säästöpankkiryhmän kesällä 2024 hyväksyttyä uutta strategiaa, jonka tavoitteena on vahva kasvu ja alan paras asiakaspalvelu. Kauppa vapauttaa pääomia strategisiin investointeihin ja vahvistaa ryhmän mahdollisuuksia kehittää palveluitaan entisestään ja sillä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Säästöpankkiryhmän vuoden 2025 tilikauden tulokseen.

– Kauppa on nyt toteutunut ja sen myötä Säästöpankkiryhmän ja Fennian yhteistyö pääsee käynnistymään odotetusti. Yhteistyömme Fennian kanssa vahvistaa mahdollisuuksiamme panostaa tuotekehitykseen ja laajentaa tuotevalikoimaa, mistä myös asiakkaamme hyötyvät. Fennia on paras mahdollinen kumppani Säästöpankkiryhmälle, sillä täydennämme toisiamme, kertoo Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Kai Koskela tiedotteessa.

Kaupan toteuduttua Sp-Henkivakuutuksen työntekijät vahvistavat fennialaisten vankkaa henkivakuutusosaamista. Asiakkaalle kauppa ei tuo muutoksia, sillä Säästöpankit tarjoavat jatkossakin lainaturva- ja vakuutussäästämisen tuotteita ja asiakkaat voivat asioida tutussa Säästöpankissaan kuten ennenkin.

Henki-Fennia, joka on Fennian tytäryhtiö ja erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin, omistaa nyt kokonaan Sp-Henkivakuutuksen. Fennian tavoitteena on kasvattaa henkivakuutusliiketoimintaansa ja kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja taloudelliseen turvaan.

– Tavoittelemme henkivakuutusliiketoiminnassa kasvua ja meillä on jo hyviä kokemuksia onnistuneista liiketoimintakaupoista. Tämä kauppa ja jakeluyhteistyö Säästöpankkiryhmän kanssa on yksi tärkeä kasvun mahdollistaja, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja palveluja asiakkaillemme, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Johanna Ahvenainen.

– Haluan toivottaa niin Sp-Henkivakuutuksen henkilöstön kuin asiakkaatkin lämpimästi tervetulleiksi meille Fennia-konserniin. Olemme iloisia, että saamme Säästöpankkiryhmästä kaupan myötä henkivakuuttamiseen uuden, arvoihimme hienosti sopivan yhteistyökumppanin, jatkaa Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.