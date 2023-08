Suuri tulipalo lähellä Moskovan lentoasemaa

Moskovan Zhukovskin kansainvälisen lentoaseman lähellä on syttynyt suuri tulipalo. Asia selviää sosiaaliseen mediaan jaetuilta videoilta.

Sotaa seuraavan Noel Reports -median mukaan liekeissä on suuri varasto, jossa säilytetään lannoitteita. Venäjän hätätilaministeriön mukaan palo vaikuttaa 1800 neliometrin kokoisella alueella.

Varaston omistaa Lama Pro-yhtiö.

Sosiaaliseen mediaan jaetuilta videoilta näkyy, kuinka palosta nousee valtavan kokoinen savupatsas. Liekit lyövät videolla useiden metrien korkeuteen.

