Suuri räjähdys Venäjän miehittämällä alueella

Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevan Makijivkan lähellä on sattunut valtavaksi kuvailtu räjähdys.

Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla näkyy laaja tulipalo paikallisen rautatien luona. Räjähdyksen aiheuttaman palon kerrotaan näkyneen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lähes koko miehitetylle Donetskin alueelle.

Paikallismedian mukaan rautatien vieressä sijaitseva kaasuputki olisi syttynyt tuleen. Syttymissyy ei ole toistaiseksi tiedossa.

Partisaanit ja Ukrainan erikoisjoukot ovat iskeneet toistuvasti muun muassa rautatieyhteyksiä, siltoja ja asevarikkoja vastaan miehitetyillä alueilla Venäjän joukkojen huollon häiritsemiseksi.

Ukraina iski vuodenvaihteessa HIMARS-täsmäraketeilla Makijivkassa sijaitsevaan rakennukseen, jota käytettiin venäläissotilaiden majoittamiseen. Hyökkäyksessä arvioidaan kuolleen 300–400 sotilasta.

Blast can be seen all across #Donetsk. Looks like some sort of rail-related target was hit. pic.twitter.com/tYJHdo3NgD

— The Intel Crab (@IntelCrab) February 7, 2023