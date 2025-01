Supo Ylelle: Noin 50 Suomesta Isisiin lähtenyttä jäänyt palaamatta

Yleisradion mukaan noin 50 Suomesta lähtenyttä vierastaistelijaa on edelleen Syyriassa ja Irakissa.

Suojelupoliisi (supo) kertoo Ylelle, että Suomesta lähti vuosien 2012–2016 aikana noin 80 täysi-ikäistä vierastaistelijaa terroristijärjestö Isisin seutuville. Lähtijöistä yli puolet oli Suomen kansalaisia, joista osalla on jonkin toisen maan kaksoiskansalaisuus.

– Lisäksi alueelle vietiin aikuisten mukana noin 30 lasta, joista osa on jo täysi-ikäisiä. Alueella myös syntyi lisää lapsia, supon viestinnästä kerrotaan Ylelle.

Noin 30 täysi-ikäistä matkaajaa on palannut Suomeen.

Supon tietojen mukaan alueella on edelleen viitisen kymmentä Suomesta lähtenyttä henkilöä, joista muutama on lastensa kanssa al-Holin leirillä. Suurin osa palaamatta jääneistä on Supon arvion mukaan todennäköisesti kuollut, mutta olosuhteiden vuoksi kuolemia ei ole voitu vahvistaa.

Yle kertoo yhdestä, vuonna 2014 Syyriaan lähteneestä nuoresta miehestä, jonka omaiset eivät ole saaneet tähän yhteyttä vuoden 2017 jälkeen. Kun hän oli ollut kadoksissa kuusi vuotta, omaiset hakivat hänen julistamistaan kuolleeksi.

Kun Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin hallinto joulukuun alussa 2024 kaatui, kertoi MTV että ulkoministeriön tietojen mukaan Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä oli edelleen kymmenkunta kiinniotettua suomalaisia. Heidän joukossaan on myös lapsia.