Suositut juomat voivat joutua luopumaan siideri-nimestä

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan siiderille EU-tason yhtenäismääritelmiä.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto varoittaa, että suunnitellut tiukat mehupitoisuusrajat vääristäisivät kilpailua.

Siideri juomana ei ole tähän saakka ollut tiukasti määritelty ja siideri-nimen käyttö on seurannut yhteiseurooppalaisia tullikoodeja, joissa on säädelty, millainen juoma siideri voi olla.

Jäsenmaat ovat soveltaneet omia kansallisia käytäntöjään, mikä on mahdollistanut liiton mukaan rikkaan ja monipuolisen siiderikulttuurin kehittymisen.

– Oluellakaan ei ole erityisiä määritelmiä, ja juoma on sekä säilynyt perinteikkäänä että rinnalle on tullut uusia, moderneja ja miedompia olutjuomia, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen toteaa tiedotteessa.

Nyt EU:ssa valmistelussa oleva ehdotus toisi siiderille tiukan, kolmiportaisen luokittelun, joka perustuisi pelkästään käymistuotteessa käytettyyn mehupitoisuuteen.

Lasse Pipisen mukaan on kohtuutonta yrittää ahtaa kaikki eurooppalaiset siiderit samaan muottiin, joka on kopioitu parin maan vanhoista perinteistä.

– Siideriä on valmistettu innovatiivisesti ja monipuolisesti eri puolilla maanosaa, ja nyt byrokratia uhkaa nielaista tämän luovuuden, Pipinen sanoo.

Arvostelijoiden mukaan suunniteltu sääntely asettaisi valmistajat eriarvoiseen asemaan. Jos mehupitoisuudesta tulee ainoa mittari tuotteen juoman siideriksi nimeämiselle, voisi se suosia niitä maita, joissa tuotantorakenteet on jo valmiiksi rakennettu ehdotettujen mehupitoisuuksien ympärille.

Panimoliiton mukaan lainsäädännön tulisi tukea markkinoiden avoimuutta ja reilua kilpailua sen sijaan, että se kaventaa tarjontaa. Kuluttajat osaavat jo nyt valita itselleen mieluisat tuotteet nykyisten merkintöjen perusteella.

– EU:n mehupakko estää valmistajia vastaamasta kuluttajien todelliseen kysyntään. Jos tämä sanelu menee läpi, suomalaisten rakastamat suosikkijuomat saattavat joutua luopumaan siideri-nimestä vain siksi, etteivät ne mahdu tarpeettomaan, tekniseen laskukaavaan, Pipinen jatkaa.