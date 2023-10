Suositusta tv-visailusta tuli Kremlin propagandaväline

Venäjällä mainetta niittäneet tietokilpailijat kuvailevat Radio Free Europelle, kuinka Kreml on tehnyt huippusuositusta Mitä? Missä? Milloin? -tv-visailusta välineen propagandan levittämiseen.

Nykyisin Venäjän Rossija 1 -pääkanavalla lähetettävää ohjelmaa on näytetty televisiossa jo Neuvostoliiton ajoista lähtien. Visailussa smokkiin pukeutuneet kilpailijat istuvat kasinomaisessa ympäristössä ja vastailevat historiallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin.

Ohjelma on pidetty aiemmin visusti erossa politiikasta, mutta Kremlin propaganda on hiipinyt arvostelijoiden mukaan ohjelmaan jo vuonna 2014, jolloin Venäjä miehitti laittomasti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.

– Siitä lähtien Venäjän on ollut kuollut minulle, ja Venäjän televisio on kuollut sen mukana. Siitä on tullut propagandakoneisto, joka palvelee aggressiota, tv-visailun pitkäaikainen osallistuja Ihor Kondratyuk on kertonut Current Time -lehdelle.

Ohjelmassa propagandaa ei enää yritetä hienovaraisesti piilotella. Ohjelmaan on kutsuttu kilpailijoita Venäjän miehittämistä Ukrainan kaupungeista. Heidät esitellään tietenkin venäläisinä. Kysymyksissä saatetaan myös näyttää Krimin niemimaan ääriviivoja ja pyytää osallistujaa nimeämään tämä ”Venäjälle kuuluva” alue. Lisäksi tv-visailun juontajat mainostavat kernaasti Ukrainan sodasta kertovia propagandaelokuvia ohjelman aikana.

Aiemmin ohjelma lähetettiin suorana, mutta entisen kilpailijan Rovshan Askerovin mukaan jaksot nauhoitetaan nykyään. Näin mahdolliset lipsahdukset voidaan editoida pois.

– Tuottajat pelkäävät heitä eivätkä lähetä enää suoria lähetyksiä, hän on kertonut.