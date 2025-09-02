Suosikkijuontaja käytti IL:n mukaan ongelmallista sanaa

Nelosen Huvila & huussi -ohjelmassa esitellään tiistaina Oulun asuntomessujen kohteita.

Iltalehti kertoo juontaja Anni Ihamäen toistavan jaksossa ”ristiriitaista sanaa”, sillä hän käyttää päämakuuhuoneista englanninkielistä termiä master bedroom. Kyseinen termi on ollut yleisessä käytössä esimerkiksi suositussa Remppa vai muutto -ohjelmassa.

Iltalehden mukaan ilmaisua pidetään nykyään ongelmallisena, koska sen väitetään liittyvän historiallisesti orjuuteen. Lehden mukaan mielleyhtymä ”valkoihoiseen plantaasiherraan, joka omistaa tummaihoista orjatyövoimaa” ei kuulu nykypäivän päämakuuhuoneeseen.

Real Estate Standards Organization (RESO) -järjestö arvioi käsitteen mahdollisesti ongelmalliseksi, koska master voi viitata valta-asemassa olevaan mieheen. Master bedroom -termin tilalla on alettu käyttää neutraaliksi koettuja ilmaisuja primary bedroom tai main bedroom.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty uutisointia Huvila & huussi -ohjelmasta. Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) arvostelee näkemystä, jonka mukaan ilmaisu viittaisi millään lailla orjuuteen.

– On mennyt kantarellit ja kärpässienet toimituksessa pahemman kerran sekaisin. Yhtä pöljää kuin rasismi on tämä jenkeistä pakottamalla Suomeen pakotettu pähkähullu loukkaantumiskulttuuri, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

Termi "master bedroom" muka viittaa orjuuteen? Just. On mennyt kantarellit ja kärpässienet toimituksessa pahemman kerran sekaisin.

Mitä helvettiä minä taas luin. Master bedroom on "problemaattinen"termi, koska se viittaa "historiallisesti orjuuteen", "seksismiin" ja "kolonialismiin". Ja niinpä siitä luovutaan.

Ensinnäkin tämä on silkkaa hevonkukkua. Master, maistre, on sana joka viittaa isäntään. Talon…

