Suomi verottaa yritykset ja niiden työntekijät hengiltä

Kävimme perheen kanssa lomalla Kanariansaarilla. Kivaa oli, mutta päivittelin ystävälle jälkikäteen, kuinka kaikki on kallistunut. Hinnat olivat harmillisen korkeat.

Kaverini totesi ykskantaan: “Mika hyvä, ei siellä ole kallista, vaan me suomalaiset olemme nykyään köyhiä.”

Ja tottahan se on.

Talouskasvumme on maailman kymmenenneksi huonointa. Suomessa tuottavuus ei ole kehittynyt 20 vuoteen, vaikka muualla on.

Kaikki muut valtiot menevät eteenpäin mutta me pysymme paikallamme. Sen vuoksi Kanarialla on kallista vain köyhän maan kansalaisten mielestä. Muualla tulotaso on noussut, joten hinnat tuntuvat samoilta kuin ennenkin.

Ilta-Sanomissa valitettiin viime viikolla, että Lapin matkailu on liian kallista. Pötypuhetta. Se on juuri oikean hintaista, koska Lappi on talvisin täynnä turisteja. Jos hinta olisi kaikille liian kallis, Rovaniemen hotellit olisivat tyhjiä.

Mutta hotellit ovat täysiä, eli hinta on kohdillaan. Sen sijaan me suomalaiset olemme köyhtyneet, ja sen vuoksi Lappi tuntuu meistä kalliilta.

Jos talouskasvumme jatkaa laahaamistaan ja Suomi kurjistumistaan, edessä on Kreikan tie. Myös seuraavat hallitukset joutuvat tekemään pakkoleikkauksia, ja pahimmillaan joudumme EU:n kurinpitomenettelyyn.

Tähän on saatava nopeita ratkaisuja, ja niitä on tarjolla kaksi:

Ensinnäkin tuloveroa on laskettava. Kukaan ei tarvitse palkankorotuksia, jos nykypalkasta jäisi enemmän käteen kuin ennen. Jokainen suomalainen palaa halusta matkailemaan ja tekemään tarvehankintoja, kunhan vain rahat riittäisivät. Jos laskemme tuloveroa, silloin verottajalta säästyneet palkkaeurot lähtevät nopeasti kiertämään taloudessa.

Toisekseen yritysvero on laskettava Irlannin tasolle eli 12,5 prosenttiin. Irlanti houkuttelee matalalla verotuksellaan isoja kansainvälisiä firmoja, jotka tekevät valtavaa voittoa. Suomen pitää kopioida Irlannin menestyskaava. On parempi saada 12,5 prosenttia miljoonatuloksesta kuin 20 prosenttia sadoista tuhansista.

Yksikään yritys ei investoi Suomeen, jos me verotamme hengiltä sekä firman että sen työntekijät.