Suomi varautuu lisäämään tukea Ukrainalle

Suomi on vahvasti mukana Ukrainan tukemisessa ja jälleenrakentamisessa, ulkoministeriö kertoo.

Ulkoministeriö julkaisi torstaina toisen osan Suomen kansallisesta Ukrainan jälleenrakennussuunnitelmasta. Suomen tuki sisältää kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua ja materiaaliapua. Ukrainan jälleenrakentaminen on ministeriön mukaan useiden vuosien työ, joka edellyttää laaja-alaista kansainvälistä tukea ja osallistumista.

– On odotettavissa, että myös Suomeen kohdistuu jatkuvaa painetta edelleen lisätä tukea Ukrainalle aseapu- ja jälleenrakennustarpeiden myötä. Ukraina on hallituskaudella Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa. Kaikessa tuessa otetaan huomioon oikeusvaltiorakenteiden vahvistaminen sekä korruptiontorjunta, suunnitelman toisessa osassa kerrotaan.

Valtion budjetissa Tuki Ukrainalle -momentille on varattu 58 miljoonaa euroa vuositasolla.

– Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainaa paitsi humanitaarisesti, myös luomalla kestävää pohjaa jälleenrakennukselle ja suomalaisten toimijoiden osallisuudelle. Jälleenrakennus on vuosien työ, johon Suomi jo osallistuu kansainvälisten kumppanien rinnalla. Suomen pitkäjänteinen sitoutuminen Ukrainan tukemiseen on osoitus siitä, että maan jälleenrakennus on tärkeä osa kestävän ja vakaan Euroopan rakentamista, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) tiedotteessa.

– Suomi sisällyttää sukupuolinäkökulman vahvasti Ukrainan jälleenrakentamiseen kohdistettavaan tukeen. On tärkeää varmistaa, että myös ukrainalaiset naiset ja tytöt hyötyvät maahan annettavasta tuesta ja osallistuvat laajasti sen käytön suunnitteluun. Tuessa huomioidaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantaminen. Suomi tukee Ukrainan EU-lähentymistä osallistumalla maan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön kehittämiseen, jälleenrakennusohjelman laatimiseen osallistunut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo.

Suomen tukea kohdistetaan sekä välittömiin tarpeisiin että pidemmän aikavälin kehittämiskohteisiin. Osana Euroopan unionia Suomi tukee Ukrainan uudistuksia ja sen pyrkimyksiä EU:n jäseneksi.

Suomen tukea kohdistetaan muun muassa oikeusvaltiokehitykseen, opetukseen, ympäristöön ja ilmastoon ja väestönsuojelu. Suomi tukee pitkäaikaisen linjansa mukaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tuessaan Ukrainalle. Humanitaarinen apu on keskeinen osa Suomen kansallista suunnitelmaa Ukrainan tukemiseksi.

Suomen kansallisen suunnitelman ensimmäinen osa julkaistiin joulukuussa 2023. Se keskittyy suomalaisyritysten toimintaedellytysten parantamiseen Ukrainan jälleenrakentamisessa.