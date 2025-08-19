Verkkouutiset

Vasemmalta Petteri Orpo ja Antti Häkkänen kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Oulussa. Kokoomus

”Suomi seisoo Ukrainan rinnalla – emme horju”

Petteri Orpon mukaan Venäjää on oltava valmis painostamaan lisää.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan painetta Venäjää kohtaan ja tukea Ukrainalle on lisättävä.

Orpo kommentoi Yhdysvaltain huipputapaamisia kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Kajaanissa.

Pääministeri kiitteli tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskeistä roolia neuvotteluissa.

– Tavoitteena on oltava koko ajan se, että lopputulos on  Ukrainalle oikeudenmukainen ja että se luo pohjaa kestävälle rauhalle koko Euroopan näkökulmasta ja sitä myöten Suomen näkökulmasta, Orpo totesi.

– Optimistina ajattelen, että eilisen tulos on sellainen, että se vie eteenpäin. Realistinsa haluan alleviivata sitä, että se vie eteenpäin vain jos Venäjä osoittaa olevansa valmis rauhaan, hän jatkoi.

Orpon mukaan nyt on tullut hetki, jossa nähdään, onko Venäjän diktaattori Vladimir Putin ”tosissaan tässä mukana” ja haluaako Moskova tavoitella aidosti rauhaa.

– Jos tästä ei näy merkkejä, meidän täytyy olla valmiita lisäämään painetta Venäjää kohtaan, lisää sanktioita, enemmän tukea Ukrainalle.

Pääministeri korosti sitä, miten tärkeä Yhdysvaltojen rooli on Ukrainalle kaavailluissa turvatakuissa. Suomen roolia arvioidaan myöhemmin.

Petteri Orpo osallistuu tiistaina Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jossa käsitellään neuvottelujen antia.

– Suomi seisoo Ukrainan rinnalla tästä eteenpäinkin. Emme horju.

